Es disparen els homicidis i les agressions sexuals a Catalunya el 2025

El Ministeri de l'Interior ha publicat les noves dades de criminalitat, corresponents al primer trimestre de 2025. A Catalunya la criminalitat convencional ha baixat un 4,1%. Però alguns tipus delictius com els homicidis i les agressions sexuals s'han disparat.

Segons les dades, els homicidis dolosos i en grau de temptativa s'han incrementat un 11,3% i les agressions sexuals un 26,8%. Són tipus delictius que comporten una gran violència sobre la persona física, i això contribueix a augmentar la sensació d'inseguretat. També pugen el robatori de vehicles (6,2%) i el tràfic de drogues (6,4%).

En canvi, els segrestos han baixat un 50% i les lesions i baralles tumultuàries un 5,1%. També milloren les xifres relacionades amb els robatoris. Els robatoris amb violència i intimidació han baixat un 15,5%, i els robatoris en domicilis un 13,9%.

El descens general de la criminalitat acompanya el relat de la Conselleria d'Interior que dirigeix Núria Parlon. La consellera va arribar al càrrec amb ambiciosos plans de xoc contra les armes blanques, la multireincidència i el crim organitzat. El seu objectiu era "reduir la corba delictiva", que s'havia disparat durant el govern d'ERC.

Però l'augment dels homicidis i les violacions és motiu de preocupació, per la violència que comporten aquest tipus de delictes. A més, les dades presenten una imatge general que no coincideix amb la realitat d'alguns municipis concrets.

Els homicidis i agressions sexuals, tasca pendent

L'augment dels homicidis i les agressions sexuals confirmen la preocupació per l'augment de la violència a Catalunya. En el primer cas, la majoria d'aquests homicidis està relacionada amb la guerra entre grups criminals del narcotràfic. L'onada d'homicidis a principis d'aquest any va evidenciar que a Catalunya hi ha un problema molt greu de seguretat.

Els Mossos d'Esquadra han interceptat més de quatre mil armes de foc durant el pla de xoc contra aquest tipus de criminalitat. Preocupa especialment l'aparició d'armes de guerra com fusells d'assalt.

Evolució de la criminalitat a Catalunya Tipus de delicte gener-març 2024 gener-març 2025 Variació % Criminalitat convencional 105.404 101.085 4,1% Homicidis dolosos i assassinats consumats 18 15 16,7% Font: Ministerio del Interior

Això s'afegeix a la pèrdua cada cop més gran de control policial sobre alguns barris i ciutats. Els sindicats policials han advertit que els agents s'estan enfrontant a una violència cada cop més gran. Catalunya també està sent refugi de criminals de tot el món per la deixadesa i el bonisme de l'última dècada.

Les violacions, d'altra banda, són també un tema de preocupació que tanmateix incomoda a certs sectors. El motiu és que, segons les dades del Departament de Justícia, la majoria de les agressions sexuals són comeses per estrangers.

Segons l'última enquesta d'opinió de la Generalitat, cada cop més dones estan canviant els seus hàbits per por de sortir al carrer. Encara que sigui un tabú, moltes dones tenen por de sortir al carrer a certes hores especialment en barris amb alt percentatge d'immigració. Les dades d'Interior demostren que no són només percepcions.