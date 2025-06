Sant Joan negre a Catalunya: un homicidi, apunyalaments, tiroteigs i greus aldarulls

Catalunya fa temps que està instal·lada en una crisi d'inseguretat i ordre públic. La nit de Sant Joan ha fet aflorar aquesta problemàtica amb greus aldarulls, atacs amb armes de foc i armes blanques en diverses ciutats catalanes. També hi ha hagut un homicidi a Barcelona.

Els cossos i forces de seguretat a Catalunya estan posant molta atenció en els grans esdeveniments i festivitats. En aquesta ocasió, la festivitat de Sant Joan ha servit de vàlvula d'escapament per a la violència i la delinqüència que assoten la regió. Aquests fets reflecteixen que, tot i el triomfalisme de les autoritats, Catalunya té un greu problema de seguretat i ordre públic.

Homicidi a Barcelona

El colofó ha estat l'assassinat d'un home de 37 anys, estranger, en el transcurs d'una baralla a Sant Andreu (Barcelona). Els fets van passar ahir a la tarda. L'agressor va aconseguir fugir i els Mossos l'estan buscant.

Els dos homes es van enredar en una baralla que va acabar amb l'agressor colpejant la víctima amb un objecte contundent. Tot i perdre molta sang, va aconseguir arribar fins a l'entrada de casa seva. Va quedar estès al vestíbul, al costat de l'ascensor, on va acabar morint tot i els esforços dels sanitaris per reanimar-lo.

Aquest greu succés augmenta la llista d'homicidis, que enguany s'han disparat un 11,3% a Catalunya. A principis d'any es va viure una onada d'homicidis (vuit en un mes) relacionada sobretot amb el narcotràfic.

Apunyalaments i tiroteigs

Una altra cara de la inseguretat a Catalunya té a veure amb la proliferació d'armes blanques i armes de foc. En les últimes 24 hores també hi ha hagut diversos apunyalaments i tiroteigs a Terrassa, Badalona i L’Hospitalet.

Un adolescent de 15 anys va resultar ferit per arma de foc en un tiroteig a Terrassa, la nit de Sant Joan. Per causes que s'estan investigant, dos individus van obrir foc contra el menor, que va quedar ferit encara que la seva vida no corria perill.

A Badalona, una macrofesta amb 400 persones va acabar amb un apunyalat i dos ferits per arma de foc. A més, es van viure diversos episodis de vandalisme que van ser denunciats pel mateix alcalde.

A L’Hospitalet, un vigilant de Renfe que anava cap a casa després d'acabar el seu torn va ser atacat per dos delinqüents amb la intenció de robar-li. La víctima va patir greus talls a la mà amb un matxet, i els metges van estar a punt d'amputar-la. Terrassa, Badalona i L'Hospitalet són tres ciutats afectades per l'augment de la inseguretat.

A això cal sumar-hi els greus disturbis ocorreguts a Castelldefels, on diversos agents i personal d'emergències van ser atacats amb pedres i ampolles. També es van registrar greus aldarulls a Palamós.