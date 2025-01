Les greus conseqüències que Espanya sigui un dels pocs països proimmigració de la UE

En els últims mesos, Europa està canviant el seu rumb respecte a les polítiques migratòries. A Alemanya, tot i que encara governen els socialdemòcrates, ja fa temps que van anunciar un enduriment de les condicions d'asil. També l'acceleració d'expulsions per als immigrants que van veure denegada la seva petició per quedar-se al país.

A Itàlia, Giorgia Meloni porta lluitant activament contra la immigració il·legal al país des que va ascendir al poder. A França, Macron també ha fet un gir destacat en el seu proimmigracionisme, promovent ara polítiques més restrictives. També països nòrdics, Hongria o Països Baixos s'han posat mans a l'obra per frenar les onades d'immigrants il·legals que representen tot un repte per a qualsevol estat. Sobretot, quan aquests fluxos es produeixen de forma abundant com és el cas que viu Europa.

I Espanya, què?

A Espanya, per contra, Pedro Sánchez continua amb la seva política de (a la pràctica) fronteres obertes i regularitzacions massives. Si en circumstàncies normals això ja genera un evident efecte crida, el context que es viu a Europa deixa Espanya en una situació més complicada i de greus conseqüències.

En les últimes hores, hem conegut que el govern de Pedro Sánchez ja es prepara per fer front a una nova onada d'immigrants il·legals. No obstant això, en aquest cas no es tracta d'arribades d'irregulars a Canàries (que ja va acabar el 2024 amb xifres de rècord). El pròxim repte migratori per a Espanya tindrà lloc a la frontera nord. I és que França, que recentment va aprovar endurir les lleis d'immigració, té previst expulsar milers d'il·legals que han vist rebutjada la seva sol·licitud d'asil. I, previsiblement, molts d'ells acabaran a Espanya.

Així ho va publicar El País: França ja ha donat ordres per reforçar les fronteres amb el territori espanyol i intensificar devolucions d'immigrants il·legals a la zona.

Les altres conseqüències del proimmigracionisme del Govern

El cas que ens ocupa respecte als canvis en la política migratòria a França, no és el primer exemple que tenim de com Espanya es veu afectada per les decisions preses pels països del seu entorn. Ara haurà de fer front als il·legals que expulsi França, però és que des de fa mesos també ha d'assumir aquells als quals Itàlia ha tancat el pas.

Les polítiques restrictives de Giorgia Meloni han obligat les màfies a modificar les seves rutes. I la ruta espanyola es troba, sens dubte, en auge després del tancament de moltes de les rutes italianes. Això va provocar que el 2024 tanqués com el segon any amb més arribades d'immigrants il·legals a Espanya des que hi ha registres.

Així doncs, amb l'exemple d'Itàlia i el que tindrem de França, queda clar que Espanya s'enfronta a una situació complexa. Mentre gairebé tota Europa es posa mans a l'obra per canviar la política de fronteres obertes que s'ha caracteritzat a la UE en els últims anys, el govern espanyol segueix entestat en el seu proimmigracionisme, una cosa que condemna el país a ser l'abocador de tots aquells il·legals que la resta d'Europa rebutgi. Una cosa que, com va admetre el mateix Gobierno, afecta a la seguretat nacional, però també el funcionament i col·lapse dels serveis públics, entre altres aspectes.