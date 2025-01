El tuit viral que assenyala la hipocresia de l'establishment a Occident

L'escàndol sexual al Regne Unit ha posat de manifest la doble moral de l'establishment globalista. Denuncien una suposada ingerència d'Elon Musk per desestabilitzar la política europea. Però ells mateixos viuen d'ingerències externes com la del magnat George Soros.

Aquesta és la contradicció que ha posat en evidència Branko Milanovic, un reputat economista serbo-estatunidenc especialista en desigualtats i transicions. Amb un tuit a X, ha desmuntat el principal argument de l'establishment aquests dies.

El bo és que Branko Milanovic no és sospitós de ser un ultradretà, tot el contrari. Fent un repàs de les seves publicacions a les xarxes socials es veu clarament que té un posicionament clarament esquerrà. De fet, ha estat considerat un dels pares intel·lectuals del pensament sobre la desigualtat.

Però abans de tot és un intel·lectual recte que reacciona davant la hipocresia que s'està vessant aquests dies. Com la d'Emmanuel Macron, un dels líders de l'establishment globalista mundial, que ha acusat Elon Musk d'encapçalar una "internacional reaccionària".

"Qui hauria dit que el propietari d'una de les xarxes socials més grans del món donaria suport al nou moviment reaccionari internacional i intervindria directament en les eleccions", ha qüestionat Macron.

La resposta de l'economista Branko Milanovic

Milanovic respon: "Per què a Musk, com a ciutadà privat, no se li permet intervenir en política exterior, i a Soros, com a ciutadà privat, se li permet finançar centenars d'organitzacions polítiques a l'estranger?"

Si un economista com Branko Milanovic, sensible amb el pensament progressista, assenyala aquesta contradicció, és que l'establishment està realment molt tocat. Aquesta és precisament la raó per la qual s'han desfermat els nervis entre l'elit globalista. I el seu objectiu han estat les xarxes socials que no poden controlar, i el magnat Elon Musk.

George Soros i l'elit globalista

Encara que ideològicament a les antípodes, George Soros comparteix amb Elon Musk que els dos magnats i als dos els interessa la política mundial. Soros és un magnat hongarès-estatunidenc que compagina els negocis amb la filantropia. A través de la seva fundació Open Society ha aconseguit influir de manera determinant en la configuració de l'ordre mundial de les últimes dècades.

La seva influència va més enllà d'una simple inspiració, i gràcies als seus diners s'han materialitzat fins i tot canvis de poder tou en països clau. La seva fundació també ha estat essencial per a la consolidació de la doctrina woke que ha dominat en els últims anys.

La seva hegemonia ha estat contestada per una nova doctrina ultraconservadora i ultraliberal, que els woke identifiquen com extrema dreta. En els últims temps s'està produint un tomb a favor d'aquests últims, propiciant un canvi de paradigma global. Això explica el doble raser de l'elit globalista amb George Soros i Elon Musk.