VÍDEO: La reacció d'un magribí després de ser enxampat robant que ha causat indignació

Les últimes dades policials van alertar d'un augment significatiu de la delinqüència a l'aeroport de Barcelona. La presència de bandes organitzades de lladres ha provocat l'augment dels robatoris. Es tracta sobretot de multireincidents que un cop detinguts surten novament en llibertat per tornar a robar amb impunitat.

Aquesta sensació d'impunitat es reflecteix en les imatges que estan corrent per internet. Mostren la reacció d'un magrebí després de ser enxampat robant a l'aeroport de Barcelona. La seva actitud desafiant ha indignat els internautes, i la publicació acumula centenars de missatges.

Els qui intercepten el lladre semblen ser els integrants d'una patrulla ciutadana, que el fan fora de les instal·lacions. El jove es resisteix, però acaba sent expulsat per la força. Llavors reacciona de manera violenta i desafiant, amb insults i gestos lascivos.

Fins i tot en un moment donat arriba a mostrar el seu membre viril. Ja fora de les instal·lacions simula haver estat agredit tirant-se a terra i cridant mentre el seu soci fuig en cotxe. Forma part d'una estratègia de victimització per després seguir robant.

Indignació a les xarxes amb el lladre

Alerten que "estem important gent l'únic mode de vida de la qual és el robatori i el furt" i que "se'ns quedarà un país collonut per culpa del bonisme". La publicació acumula centenars de comentaris. Com el d'un internauta que assegura que "en deu anys a Espanya no la coneixerà ni la mare que la va parir".

Un altre ciutadà desesperat es pregunta si "no hi ha res a fer amb els marroquins a Espanya".

"El que ens espera d'aquí a dos o tres anys és tremendo. Seguiu amb els ulls embenats, amb ximpleries de política i deixant fer, seguiu. Tard o d'hora els tocarà a molts dels que segueixen negant el que està passant", apunta Pablo.

Culpen els governs de Barcelona del que està passant per les seves polítiques bonistes amb la immigració i la seguretat. També demanen als catalans que obrin els ulls davant del que està passant i canviïn d'una vegada per totes les seves polítiques. "Això només és el principi", apunten.

"El bonisme ha arruïnat Europa, i estem en un punt de no retorn", adverteix un usuari de X.