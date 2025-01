Es dispara l'arribada d'immigrants il·legals: segona xifra més alta registrada mai

Ja fa temps que ha quedat demostrat que les fronteres a Espanya s'han convertit en un colador. L'arribada d'immigrants il·legals a territori espanyol no només no disminueix, sinó que augmenta dràsticament. I aquest any 2024 no ha fet més que confirmar la tendència a l'alça de l'arribada de forma irregular d'estrangers.

Segons dades oficials, aquest 2024 ha tancat amb l'arribada de 63.970 immigrants il·legals. Es tracta de la segona pitjor xifra registrada mai. De fet, el rècord s'ha quedat a tan sols 328 persones. I és que el 2018, un any fatídic en aquest sentit, van ser 64.298 els immigrants que van travessar la frontera irregularment. Però les dades alarmants no es queden aquí.

Els 63.970 immigrants il·legals que van arribar a Espanya el 2024 representen un augment del 12,5% respecte a l'any 2023. És a dir, aquest any han entrat de forma irregular a territori espanyol 7.118 immigrants més que l'any passat. I tot això, a més, tenint en compte que Pedro Sánchez va viatjar fins a Mauritània per oferir diners públics espanyols amb la intenció de frenar les rutes migratòries que, en gran part, sortien d'aquest país africà. La mesura, doncs, simplement ha servit perquè la xifra registrada aquest 2024 no hagi estat realment escandalosa.

Queda clar, doncs, que frenar les vies d'arribada d'immigrants il·legals a Espanya continua sent un dels principals reptes per a les autoritats. I és que la mà dura del govern italià de Giorgia Meloni respecte al fenomen migratori ha fet que les rutes cap a territori espanyol hagin agafat protagonisme en els últims mesos. Un fet que ja es reflecteix en les dades i que se seguirà succeint mentre durin les polítiques del govern espanyol que generen un efecte crida.

Per si no fos prou, el repte de controlar la immigració il·legal té, a més, la seva part relacionada amb la seguretat. Cal no oblidar que, recentment, el Departament de Seguretat Nacional del Gobierno va situar els fluxos d'immigració il·legal com un factor de preocupació d'“intensitat molt alta”. Se situava així com una de les principals amenaces per a la seguretat nacional, tal com admetia el mateix Departament.