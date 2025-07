Sí que es pot: expulsen de Catalunya 5 multireincidents amb més de 100 antecedents

Cinc delinqüents multireincidents han estat expulsats després d'acumular més d'un centenar d'antecedents a Catalunya. Es tracta de ciutadans d'origen albanès i georgià amb una activitat delictiva molt destacada en llocs com Barcelona, Tarragona i Cornellà. La Policia Nacional va executar la repatriació el passat 22 de juliol, després d'activar un dispositiu policial i judicial complex.

L'operatiu va requerir la intervenció de deu agents i cinc vehicles que van traslladar els detinguts des de la comissaria de la Verneda fins a l'aeroport de Madrid. Des d'allà, van ser embarcats cap als seus països d'origen per la Unitat Central de Repatriacions, en coordinació amb els jutjats i consolats corresponents. Entre els expulsats hi havia perfils procedents de presó, d'un CIE i de detencions recents, cosa que evidencia la seva activitat constant a Catalunya.

Tot i que el fet ha passat relativament desapercebut en el debat mediàtic, marca un precedent en la gestió de la seguretat pública i, sobretot, en el debat social. I és que, només dos anys enrere, parlar d'expulsar multireincidents estrangers semblava un tabú. Va ser arran dels aldarulls en municipis del Maresme quan el debat sobre immigració i delinqüència es va instal·lar a l'eix central de la política catalana.

Des de llavors, el tema ha generat una forta polarització entre els partits. PP, VOX i Aliança Catalana han exigit solucions dures, incloses expulsions immediates de reincidents. En canvi, formacions com ERC, CUP o els Comuns han mantingut posicions més laxes, cosa que els ha costat seriosos correctius a les urnes.

Enmig d'aquest tauler, el PSC ha intentat ocupar el centre polític, impulsant una línia més pragmàtica a Interior. Amb Salvador Illa al capdavant del Govern, s'han posat en marxa un conjunt de mesures d'una certa envergadura. Ara bé, la legislatura ja ha avançat prou com per constatar que els seus resultats no són extraordinaris. En qualsevol cas, han servit per situar el debat a l'eix institucional.

La xacra de la multireincidència

Actualment, Catalunya compta amb més de 3.000 multireincidents, en la seva majoria sense DNI espanyol, segons dades dels Mossos. El 80% són homes i molts han estat detinguts més de set vegades només en l'últim any. La mateixa consellera Núria Parlon va reconèixer que “la majoria dels delinqüents són estrangers”, cosa que confirma la dimensió real del problema.

En aquest sentit, la pressió sobre les institucions continua creixent. Cada cop més alcaldes, jutges i comandaments policials reclamen reformes legals per combatre la multireincidència. Cal destacar l'àmbit municipal, que sens dubte és la instància que acusa amb més claredat la xacra de la multireincidència.

Mentre el debat s'enquista, casos com aquest demostren que es pot passar del discurs als fets. Caldrà esperar fins a les pròximes eleccions per veure com ha somatitzat la ciutadania totes aquestes polítiques. De moment, les dades del CEO constaten que la seguretat és una de les principals preocupacions dels ciutadans.