Una de cada tres violacions registrades a Espanya es cometen a Catalunya

“Tenim els carrers més segurs, no diré del món, però gairebé”. Així treia pit Pedro Sánchez aquest dilluns parlant de la suposada seguretat que hi ha a Espanya. Està clar, però, que això dels “carrers més segurs” no ho acaben de compartir les dones espanyoles que viuen amb por a l’hora de passejar per segons quina zona i a segons quina hora del dia.

En l’últim balanç de criminalitat publicat pel Ministeri de l’Interior es pot comprovar que, aquest 2025, les violacions han augmentat un 7,6% respecte a l’any passat. I el conjunt de delictes contra la llibertat sexual ho ha fet un 3,8%. És a dir, que “segures”, el que es diu “segures”, no ho acaben de ser del tot, els carrers espanyols. Tanmateix, més preocupants són encara les estadístiques relatives a Catalunya, que té el dubtós honor de liderar el rànquing de violacions i agressions sexuals.

Catalunya, líder en violacions

La dada és esfereïdora: a Catalunya es comet una de cada tres violacions que es registren a Espanya. En els tres primers mesos de l’any s’han comptabilitzat 421 agressions sexuals amb penetració (un 26,8% més que en el mateix període de l’any passat). A tot Espanya n’hi va haver 1.242 segons les dades oficials del Gobierno.

Per fer-nos una idea de la magnitud de la tragèdia, aquestes 421 agressions sexuals amb penetració registrades en els tres primers mesos del 2025 signifiquen que a Catalunya hi va haver gairebé 5 violacions cada dia.

Mentre a Catalunya es van registrar 421 violacions en el primer trimestre de l’any, a Madrid n’hi va haver 168, a Andalusia 138 i a la Comunitat Valenciana 100.

També líder en agressions sexuals en general

La situació respecte a les agressions sexuals en general no és gaire millor. Catalunya també lidera el rànquing amb 1.015 casos (un augment del 12,5% respecte a l’any passat), seguida de Madrid (742 casos), Andalusia (662) i la Comunitat Valenciana (546).

Aquests 1.015 casos registrats en els primers tres mesos de l’any 2025 representen més d’11 casos diaris d’agressions sexuals a Catalunya. En aquesta qüestió, els casos en terres catalanes representen un 21,32% del total. És a dir, que una de cada cinc agressions sexuals registrades a Espanya tenen lloc a Catalunya.