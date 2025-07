El 58% de reincidents detinguts pels Mossos per delictes patrimonials són magribins

El 57,5 % dels detinguts a Catalunya per delictes patrimonials i que acumulen més de set detencions són de nacionalitat marroquina i algeriana. Així ho revela el Balanç de Seguretat i Activitat Policial de 2024 dels Mossos d'Esquadra que va compartir VOX en seu parlamentària. Aquesta xifra revela una realitat innegable sobre el debat de delinqüència i immigració. De fet, moltes altres dades confirmen aquesta realitat.

El 2024, 637 persones van ser qualificades com a 'multireincidents', amb un total de 6.993 detencions. D'aquestes, 599 eren homes i 38 dones, amb una mitjana d'edat de 30 anys. El nucli dur d'aquesta reincidència (57,5 %) està format per persones originàries del Magrib. Aquests individus estan implicats majoritàriament en furts (35,5 %), robatoris amb violència (24,6 %) i robatoris amb força (20,7 %).

A Barcelona, el panorama és igualment explosiu: el 91 % dels arrestats per furts i el 83,5 % per robatoris violents són estrangers. Alhora, més del 78 % de les detencions totals corresponen a persones no espanyoles.

Vox denuncia que aquestes dades confirmen la "importació de delinqüència" a través de la immigració. D'altra banda, la consellera d'Interior catalana, Núria Parlon, alerta sobre el risc d'estigmatització. Ara bé, davant la realitat de les dades busca formes complexes d'equilibri, com la de que "una part important dels delictes els cometen persones sense DNI espanyol".

La càrrega de la multireincidència

Cal recordar que el debat sobre inseguretat, delinqüència i immigració no fa tant que està obert a Catalunya. És més, a l'alçada de 2023, encara era un gran tabú, i partits com Junts se sumaven al 'bonisme' imperant. Però amb l'eclosió del debat a nivell municipal tot ha canviat.

D'una banda, les dades, inapel·lables, així com la gran incomprensió ciutadana, han posat la seguretat al centre del debat. Això explica que en pocs anys la inseguretat i la immigració hagin escalat moltes posicions entre les preocupacions socials. D'altra banda, això també ha despertat l'interès polític.

En el cas de Catalunya, per exemple, partits com VOX o Aliança Catalana han mogut l'eix del debat. Fins i tot figures socialistes han endurit molt el discurs. Això sense perjudici que els resultats del Govern en aquesta matèria siguin més aviat modestos i no vagin a l'arrel del problema. El que en qualsevol cas és innegable és que, a aquest ritme, la inseguretat - i en particular la multireincidència - tornaran a ser eixos electorals de les pròximes eleccions.