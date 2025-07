Sílvia Orriols enfonsa Carles Puigdemont després dels seus atacs a Aliança Catalana

Puigdemont va reaparèixer aquest diumenge en un acte polític al sud de França amb una consigna clara: frenar l’ascens d’Aliança Catalana. Sense esmentar directament Sílvia Orriols, el líder de Junts va llançar una dura crítica contra el que va qualificar com “els arquitectes del caos”. L’expresident es referia a aquells que, segons ell, apliquen “motoserres” en immigració, habitatge i seguretat. Va ser un discurs ple d’advertiments contra “missatges simplistes” i “radicalismes”, en un evident intent de desmarcar-se del discurs que li està robant electors.

La resposta de Sílvia Orriols no es va fer esperar. A través de xarxes socials, l’alcaldessa de Ripoll i diputada al Parlament va atacar la intervenció de l’expresident amb una frase directa: “El vostre tren ha passat i no tornarà...”. En la seva rèplica, Orriols acusava Junts de plagiar propostes d’Aliança i d’actuar per oportunisme, no per convicció. “Sou la còpia barata, i qui triomfarà és l’original”, va sentenciar, marcant així una línia vermella amb l’espai postconvergent delicat.

I després hi ha els sondejos

Aquesta confrontació arriba en un moment clau, quan Aliança Catalana no només creix a les enquestes autonòmiques, sinó que fins i tot podria entrar al Congrés si decidís presentar-s’hi. Segons l’última enquesta de Sociomètrica per a El Español, el partit d’Orriols aconseguiria representació directa a Madrid. Tot i que ella mateixa ha descartat aquesta possibilitat, la dada confirma un canvi sociològic profund en l’electorat independentista.

Mentrestant, Junts confirma el seu declivi en tots els àmbits. En l’últim CEO publicat, per exemple, el partit de Puigdemont cauria per sota dels 30 escons, mentre que Aliança es dispararia fins als 9-10. Aquest transvasament evidencia que el discurs identitari d’Orriols connecta amb sectors que veuen en Junts una força centrada en maniobres tàctiques a Madrid.

El gir de Puigdemont en el seu últim discurs, on fins i tot presumeix d’haver negociat que els Mossos expedeixin DNIs o gestionin deportacions, reflecteix un intent de reconnectar amb el seu electorat. Però aquesta reacció, lluny de frenar l’avenç d’Aliança, sembla haver-lo accelerat. L’electorat detecta la maniobra, i Orriols ha sabut encaixar l’atac com una victòria política.