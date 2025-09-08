ERC demana ara mà dura contra l'ocupació i la multireincidència
Els republicans fan un nou canvi de màscara: ara toca criticar el creixement demogràfic i la inseguretat
ERC està en ple canvi de discurs en matèries com l'habitatge, la inseguretat o les okupacions. Després d'anys defensant postures 'bonistes', la formació liderada per Oriol Junqueras ha començat a parlar de la necessitat de mesures més contundents. Els republicans emmarquen aquest i altres problemes en el creixement demogràfic desmesurat.
En una entrevista per a ElNacional, Junqueras va subratllar que la prioritat absoluta de Catalunya no és simplement créixer en nombre d'habitants. El líder republicà diu explícitament que amb vuit milions ja hi ha prou problemes com per tenir-ne deu milions. Aquest canvi d'enfocament suposa un reconeixement dels problemes que afecten els ciutadans amb l'ocupació i la reincidència delictiva.
Amb el seu jesuïtisme habitual, Junqueras remet el problema de la multireincidència a una boira de qüestions legals que impliquen "al Gobierno". Tant les okupacions com la multireincidència, diu Junqueras, "s'han d'acabar" amb l'actuació de la justícia. "La llei ja preveu que la multireincidència s'ha de castigar de manera afegida", conclou.
Davant la pregunta de si aquest canvi de discurs respon a la pressió electoral dels "partits d'extrema dreta", Junqueras literalment no respon. Sense massa relació amb la pregunta, Junqueras diu que hi ha empresaris que es beneficien dels baixos salaris dels treballadors estrangers. En definitiva, ERC compra el discurs de la nova dreta sense anar a fons amb la crítica al descontrol migratori.
Un canvi de postura sorprenent
Les referències d'ERC a la legalitat i el sistema de justícia en matèria de multireincidència són sorprenents. I és que, fa poc més d'un any, ERC votava en contra al Congrés d'endurir el Codi Penal. Segons van dir els republicans, el problema de la delinqüència era la pobresa i l'exclusió social. Consideraven que aquella reforma era una solució "paternalista i primària".
Poc després, en una votació successiva, els republicans es van haver d'abstenir. El motiu va ser que la proposta venia de Junts i ERC no es podia permetre defensar allò indefensable. De fet, el portaveu d'ERC, Gabriel Rufián, va dir que s'abstenien tot i ser conscients de la "trampa" que suposava la proposta de Junts.
Sigui com sigui, ERC ha hagut de rebre diversos cops electorals i veure enquestes internes molt preocupants per canviar el discurs. Sense anar més lluny, Elisenda Alamany també criticava aquests dies la Catalunya dels deu milions, igual, per cert, que fa la CUP. En darrera instància, tot se sintetitza en el col·lapse del processisme.
