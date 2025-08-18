L'enquesta interna que fa tremolar les seus dels partits processistes
I el més revelador és que encara queden tres anys per a les pròximes eleccions: Puigdemont té un problema seriós
Els partits solen mirar amb una barreja d'atenció i por les seves enquestes internes. I ara, dins l'ecosistema processista, circulen enquestes internes molt reveladores. Si algú té raons per tenir por, aquest és sens dubte Junts.
Segons explica Marcos Lamelas per a El Confidencial, Aliança Catalana ja s'acosta al nombre d'escons que tindria Junts en unes hipotètiques eleccions. Les enquestes internes parlen d'uns 15 diputats per a Orriols i uns 19 per a Puigdemont. És a dir, en poc més d'una legislatura, AC partiria en dos el processisme i Junts.
L'enquesta també reflecteix que Aliança Catalana ja se situa per davant del PP, que cal recordar que ve d'un creixement exponencial. Així, PP i Vox quedarien en 14 i 12 diputats, respectivament. Per la seva banda, la CUP i els Comuns es mantindrien estables, amb 4 i 9 escons. Finalment, el PSC tornaria a guanyar amb 39 diputats.
Durant les últimes setmanes, el CEO també advertia que Orriols estava creixent amb força, podent arribar fins a deu escons. La tendència, doncs, coincideix en totes les enquestes recents i, sobretot, amb tres anys per davant fins al final de la legislatura. Com s'ha sostingut a E-Notícies, aquesta legislatura és simplement de reajustament després del col·lapse processista.
Per què?
El context d'aquesta situació és clar per a qualsevol que hagi seguit la política catalana al marge dels altaveus subvencionats. Junts està paralitzat per l'amnistia de Puigdemont i Orriols ha anat de cara amb el debat de la immigració. Paral·lelament a això, el processisme no ha tingut ni la capacitat de renovar-se: aquí hi ha Puigdemont i Junqueras.
Ara bé, tot i que AC suposa un terratrèmol per a tot el processisme, el cas més delicat és el de Junts, que perd tot protagonisme simbòlic. En qualsevol cas, una anàlisi freda de la situació mostra que Junts, estratègicament parlant, ha comès gairebé tots els errors possibles amb AC. El primer i més destacat ha estat intentar competir amb Orriols al mateix temps que manté tota la seva infraestructura de poder dins el sistema.
D'altra banda, el votant tradicional de Junts acumula massa desencís amb Puigdemont com per comprar-li ara el seu enduriment del discurs. D'aquesta manera, la gran bossa d'abstencionisme de les últimes eleccions no torna a Junts, sinó que va a AC. L'aventura de 2017 i la partida de pòquer amb Sánchez li està sortint molt car a Puigdemont.
