El Parlament encara no ha respost a la proposta per abordar les llistes d’espera
Vox denuncia el silenci dels partits mentre el Govern 'malgasta' els diners dels catalans
El suïcidi d'una dona esperant ser atesa a les Urgències de Terrassa ha reactivat el problema del col·lapse de la sanitat a Catalunya. Però el tema no és nou i ve de lluny. Els professionals adverteixen que els serveis públics a Catalunya no s'han adaptat a l'augment de la població, i que la cosa pot anar a pitjor.
“Som vuit milions de catalans i tenim una sanitat estancada en els sis milions”, va dir el president del comitè d'empresa del Consorci Sanitari de Terrassa. El problema de la sanitat no és més que un reflex del fracàs de la política a Catalunya.
El 18 d'agost Vox va proposar un monogràfic al Parlament sobre el col·lapse de la sanitat i les llistes d'espera. La resposta de la resta de formacions ha estat el silenci. Els cordons sanitaris i l'estratègia d'amagar el cap sota l'ala impedeixen que a Catalunya la política institucional serveixi per solucionar els problemes de la gent.
Vox critica el 'despilfarro' a Catalunya
El president de Vox a Catalunya, Ignacio Garriga, ha recordat que van proposar un ple especial sobre aquesta qüestió al Govern i als grups parlamentaris. "Encara no hem rebut resposta de ningú", ha lamentat. Garriga critica que "el primer que faci Salvador Illa sigui crear dos nous cossos de funcionaris tributaris per continuar saquejant la butxaca dels catalans".
El líder de Vox considera que el drama de la sanitat a Catalunya "té responsables polítics". Afirma que "els successius governs de la Generalitat han augmentat la despesa política en xiringuitos, bajanades ideològiques i cooperació exterior". Mentrestant, els experts adverteixen de la saturació, i hi ha ciutadans esperant fins a cinc setmanes per ser atesos.
Vox critica la despesa "superflua" en immigració il·legal, mitjans de comunicació o col·locació de càrrecs, mentre hi ha "persones tancades en sales d'urgència". Aquest és un discurs que incomoda les forces polítiques del Parlament, i per això donen l'esquena a un debat necessari.
Col·lapse dels serveis públics
El problema per al Govern de Salvador Illa és que una de les seves prioritats en començar la legislatura va ser precisament la millora dels serveis públics. I la cosa no només no millora sinó que va a pitjor. Només cal veure els resultats educatius o el col·lapse als hospitals.
Per als experts és evident que no hi ha hagut una adaptació dels serveis a l'augment exponencial de la població a Catalunya. Però el govern socialista no només no admet aquesta realitat, sinó que continua encoratjant el creixement indiscriminat de la població. Són freqüents la defensa de més immigració i l'apel·lació a la Catalunya dels 10 milions.
El cordó sanitari a Vox és l'excusa perfecta dels partits per evitar un debat més necessari que mai a Catalunya. Aquesta hauria de ser la funció de la política institucional, resoldre els problemes de la gent més enllà de les diferències ideològiques.
