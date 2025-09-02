Enquesta: Vox ja es veu per sobre del PP a Catalunya
El PSC comença a perdre el monopoli sobre el 'cinturó vermell': Vox creix a les zones perifèriques
Una nova enquesta dibuixa un panorama polític canviant a Catalunya, amb Vox prenent la davantera sobre el PP en intenció de vot. El sondeig, al qual ha tingut accés The Objective en una notícia de Laura Fàbregas, reflecteix un creixement notable de la formació de Santiago Abascal. Segons aquestes dades, el partit podria situar-se com a quarta força al Parlament si se celebressin ara eleccions autonòmiques.
Més en particular, Vox podria assolir 16 escons, un més que el PP, mentre que el PSC es mantindria com a primera força amb 36 diputats. Junts i ERC es consoliden en segona i tercera posició, amb 29 i 23 escons respectivament. L'enquesta apunta, a més, a una transferència parcial de vots des del PSC cap a Vox, especialment en barris tradicionals del cinturó vermell barceloní.
Partit
Escó
PSC
36
Junts
29
ERC
23
VOX
16
PP
15
Comuns
7
AC
6
CUP
3
Font: The Objective
Una estratègia basada en el carrer
L'ascens de Vox no s'explica només per les dinàmiques nacionals, sinó per una estratègia conscient de trepitjar el carrer i capitalitzar els problemes més immediats de la ciutadania. El descontrol migratori s'ha convertit en el seu eix central, ja que funciona com a porta d'entrada a altres problemes com la inseguretat, l'habitatge i la saturació dels serveis públics. La formació d'Ignacio Garriga ha centrat la seva campanya en barris obrers i zones metropolitanes, on tradicionalment el PSC havia recollit suport.
En centrar-se en les preocupacions més tangibles dels ciutadans, Vox busca consolidar una base electoral que inclou joves, treballadors, autònoms i petits comerciants. Aquesta estratègia de proximitat i acció local contrasta amb l'actuació d'altres partits, més ancorats en debats parlamentaris i en estratègies d'alt nivell polític. Aquesta presència constant al carrer ha estat clau per generar una percepció de partit proper i actiu.
El calendari municipal i autonòmic com a catalitzador
La importància d'aquesta estratègia es reflecteix també en la planificació dels pròxims comicis. Les eleccions municipals de 2027 marcaran el tauler de joc per a les autonòmiques, i partits com Vox busquen imposar l'agenda. De moment, resulta clar que ja han aconseguit posar diversos temes de debat damunt la taula.
La prova és que el PP ja no balbuceja tant en qüestions d'immigració i seguretat. Ahir mateix, per exemple, la presidenta Ayuso demanava explícitament la devolució dels 'menes' més problemàtics. Per la seva banda, Feijóo va amagant a poc a poc el seu desig ocult de formar una gran coalició a l'estil alemany.
A nivell autonòmic, la gestió del PSC només potenciarà aquesta dinàmica de creixement electoral de Vox. I el motiu és que el Govern no té ni força, ni la intenció, d'anar a l'origen del problema: el descontrol migratori. Per contra, les promeses del Govern en matèries com inseguretat o habitatge potenciaran el desencís. I la prova és que ja perden vots als barris humils.
