L’augment de la inseguretat a Catalunya complica l’inici de curs a Salvador Illa
L'oposició aprofitarà el repunt de morts i ferits per arma blanca i armes de foc aquest estiu
Salvador Illa comença el nou curs polític amb diversos mals de cap, com els pressupostos o l'ombra de l'escàndol de la DGAIA. Però hi ha un tema especialment sensible que pot embolicar l'inici del segon any de legislatura. Parlem de la inseguretat, una qüestió que el mateix Illa va establir com a prioritat del seu mandat.
El Govern va marxar de vacances amb un discurs triomfalista sobre l'aparent reducció de les dades de criminalitat. Les xifres oficials indiquen efectivament una disminució generalitzada dels delictes. Tot i això, aquí cal fer algunes observacions.
Tot i que hi ha una disminució generalitzada dels delictes, també existeix un augment dels tipus més violents, com els homicidis o les agressions sexuals. A més, alguns posen en dubte el valor de l'estadística perquè podria deure's a un descens de les denúncies. Els ciutadans cada cop denuncien menys perquè saben que als delinqüents no els passarà res.
El triomfalisme de la Generalitat també ha estat posat en dubte pels mateixos responsables de la seguretat. Com va publicar E-Notícies, agents de patrulla asseguren que la realitat és molt pitjor del que transmeten els comandaments oficials.
L'oposició seguirà explotant aquest tema
Amb tot, és plausible que els plans de xoc desplegats pel Govern Illa provoquessin un efecte dissuasiu durant els primers mesos. Però a Catalunya hi ha un problema estructural d'inseguretat que no es pot resoldre d'un dia per l'altre amb fórmules màgiques. I això suposa un problema de credibilitat per a un govern que ha venut ordre i mà dura.
Salvador Illa sap que la inseguretat és un tema molt sensible que polaritza la societat catalana i que dona molt rèdit a la dreta. El seu pla de reducció de la delinqüència tenia com a objectiu, precisament, tallar les ales a partits com PP i Vox.
En els darrers dos mesos hi ha hagut almenys nou morts i desenes de ferits per arma blanca i armes de foc a Catalunya. Unes xifres inacceptables en una societat occidental moderna, que rebaixen l'optimisme despertat pel Govern.
El Govern s'hi juga molt amb la seguretat
L'objectiu de Salvador Illa per a aquest segon any de legislatura és consolidar el seu govern i avançar en l'agenda econòmica i social. Després d'un primer any d'acomodament amb els seus socis, el PSC vol ara imprimir el seu propi segell en l'acció de govern. La seva voluntat és desplegar la gran transformació que va prometre en la seva investidura, amb el missatge de la prosperitat.
Però cap societat pot aspirar a la prosperitat si el creixement econòmic no va acompanyat de seguretat. El Govern ha intentat aplicar la mà dura, però de moment no ha funcionat o ho ha fet de manera insuficient. Ara s'obre un dubte crucial: aplicar més contundència en la lluita contra la criminalitat, o seguir amb el pla traçat?
El PSC vol mesurar molt bé la intensitat per evitar donar la raó a la dreta i perdre la confiança dels seus socis progressistes. Però alhora sap que revertir l'etapa del bonisme a Interior requereix més mà dura de la que s'ha aplicat fins ara.
Les primeres sessions serviran a l'oposició per tornar a marcar un to dur amb la delinqüència i posar Illa contra les cordes. Posaran damunt la taula les dades d'aquest estiu, i que l'okupació, les màfies i la multireincidència segueixen campant al seu aire. El Govern haurà de rebatre-ho, i per això necessitarà arguments més convincents dels utilitzats fins ara.
