La flotilla d'Ada Colau i Greta Thunberg torna a Barcelona pel mal temps
L'entrebanc va evidenciar la fragilitat d'una missió presentada com a històrica
La flotilla Global Sumud, amb Ada Colau i Greta Thunberg a bord, es va veure forçada a tornar al port de Barcelona a causa del mal temps. L'entrebanc va evidenciar la fragilitat d'una missió presentada com a històrica. La travessia amb prou feines va arribar a la costa de Badalona, on el vent de tramuntana va obligar les 20 embarcacions a fer mitja volta.
Fragilitat operativa
La flotilla, amb uns 300 activistes, va salpar des del Moll de la Fusta a Barcelona amb el suport d'unes 5.000 persones. Entre pancartes i discursos, es va vendre com la major mobilització civil per portar ajuda a Gaza i trencar el bloqueig israelià.
La flotilla no era només una expedició d'activistes anònims. Entre els 300 participants hi havia Ada Colau, exalcaldessa de Barcelona, i l'activista sueca Greta Thunberg, juntament amb polítics com Lucía Muñoz (Podemos Balears) i Pilar Castillejo (CUP).
Però a bombo i plateret no es navega. La flotilla amb prou feines va aguantar unes hores en alta mar. Un primer cop de vent de tramuntana va obligar a fer mitja volta i tornar a port, deixant al descobert la fragilitat d'aquesta missió.
La retirada prematura demostra que el voluntarisme i la teatralitat mediàtica no substitueixen la logística ni la preparació. El que s'anunciava com un acte heroic es va convertir en un espectacle fràgil, on l'impacte real es dilueix davant la manca de planificació.
Burles a les xarxes
Després de conèixer el primer revés de la flotilla de Colau i Thunberg, les reaccions no s'han fet esperar. "La nova armada invencible", comentava el president comarcal d'Aliança Catalana del Tarragonès, mentre criticava el missatge de lluita incondicional que havien llançat. Vendre heroisme i solidaritat en titulars resulta buit i perillós quan la realitat demostra que ni tan sols es pot creuar la costa sense veure's obligat a tornar.
Per a molts aquesta expedició s'assembla més a un xou mediàtic que a una acció humanitària real. L'espectacularitat de les imatges i els noms famosos a bord contrasta amb la manca de preparació i la vulnerabilitat de les embarcacions.
Quan l'espectacle i les cares mediàtiques eclipsen la planificació i l'eficàcia, el missatge humanitari es perd. La flotilla, més que ajudar, acaba generant soroll i titulars, mentre la veritable situació a Gaza continua sense rebre l'atenció concreta que necessita.
La història es repeteix
No és la primera vegada que l'activista sueca emprèn una missió humanitària en què busca trencar el bloqueig israelià a Gaza. El seu resultat, ser escortada i deportada d'Israel per part de les forces de seguretat, les quals van interceptar el vaixell abans d'arribar a Gaza.
Però, segons va informar el diari israelià Israel Hayom, el ministre de Seguretat Nacional d'Israel, Itamar Ben-Gvir, planeja presentar al primer ministre Benjamin Netanyahu un pla per detenir els activistes en condicions dures, equivalents a les reservades per a terroristes.
Tot i aquests antecedents i les dures advertències israelianes, els activistes van tornar a pujar als seus vaixells com si res. Entre declaracions grandiloqüents i fotos per a la premsa, semblaven ignorar que el bloqueig no es trenca amb pancartes ni selfies. El que Thunberg i els seus acompanyants anomenen “heroisme humanitari” acaba semblant més un circ mediàtic sobre l'aigua.
