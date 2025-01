L'empresari processista més mimat per ERC vol prohibir un llibre de ficció

Recorden quan els processistes deien aquella frase "això va de democràcia"? O quan cridaven als quatre vents a favor de la llibertat d'expressió? Doncs, una vegada més (no és la primera ocasió ni serà l'última), queda clar que al final només es tractava d'interès.

Oriol Soler, empresari que en els anys del procés ha pogut ingressar una sucosa quantitat de diners en forma de subvencions, projectes i contractacions, ha iniciat una campanya contra una editorial per un llibre que no li ha agradat.

Per posar una mica de perspectiva, Oriol Soler és, entre altres coses, director general i fundador d'Abacus. Aquesta cooperativa és l'encarregada de tirar endavant diversos projectes: des d'una productora que factura a TV3 fins a la revista Sàpiens, passant per llibreries.

Oriol Soler és, segurament, l'empresari més mimat per ERC. Afí al partit processista, l'estada dels republicans al Govern va ser aprofitada al màxim per Soler. Per exemple, el 2022, la Generalitat va pagar fins a 700.000 euros en publicitat institucional en revistes i mitjans controlats per Abacus. Un altre exemple són els aproximadament 5,5 milions d'euros que ha rebut en subvencions o els projectes que TV3 li ha contractat per fer diferents programes a la televisió pública catalana. Un últim exemple serien els 500.000 euros que la Generalitat d'ERC li va regalar amb l'excusa dels fons Next Generation.

Demanda i petició per retirar un llibre de les llibreries

El mateix Oriol Soler que s'ha fet d'or amb els anys del procés torna a ser notícia. Ho va ser ja fa uns mesos quan va ser imputat pel cas Tsunami Democràtic. I també quan es va saber que va liderar una xarxa de periodistes que aparentment s'encarregava de difondre un discurs determinat a la població (afí a ERC i al processisme, és clar). El cas és que ara torna a la primera línia del focus mediàtic per una demanda que ha presentat contra una editorial.

L'objectiu d'Oriol Soler és que el llibre en qüestió sigui retirat de les llibreries. I també demanda a l'editorial que pagui 30.000 euros (més 15.000 més per a Abacus) per danys a l'honor, a més que l'autora del llibre i la mateixa editorial es disculpin en públic. Però, què ha fet aquesta escriptora per rebre tal demanda?

Psiborn és una sèrie de novel·les escrites per una autora que es manté en l'anonimat, sota el pseudònim Psiborn. S'han publicat fins a 10 llibres, tots ells de la mà de Pedra del Llamp. Es tracta de diversos relats de ficció que, com informen des de la mateixa editorial, desenvolupa "trames criminals, d'equilibris i jocs de poder escrites en un to humorístic". Això sí, per a això s'inspiren "en personatges reals", encara que les històries siguin "absolutament fictícies".

El cas és que el llibre número 7 de la sèrie no ha agradat a Oriol Soler. Que ha presentat aquesta demanda amb l'objectiu de retirar el llibre de les botigues. Una acció que xoca amb la defensa que molts dels líders processistes van fer de la llibertat d'expressió. Sense parlar, és clar, de l'efecte Streisand: si algú no coneixia aquests llibres, probablement ara els coneixerà.