Els deu municipis d'Espanya amb la taxa més alta de robatoris amb violència són a Catalunya

Catalunya és líder en moltes coses. És la comunitat amb més ocupacions de tota Espanya. També on es cometen més violacions, on es paguen més impostos i taxes, on hi ha una educació amb un nivell més baix, de les que més 'menas' acull, on hi ha més retard respecte a la implementació d'energies renovables i un llarg etcètera.

Entre els lideratges de dubtós mèrit dels quals Catalunya pot presumir destaquen els relacionats amb la delinqüència. Que el territori català s'ha convertit en un paradís per als malfactors és quelcom que no amaguen ni els comandaments policials. De fet, així ho demostren les dades oficials dels diferents cossos i administracions.

En les últimes hores s'ha publicat una estadística demolidora que no deixa en bon lloc Catalunya. I és que, les 11 ciutats de tota Espanya que tenen una major taxa de robatoris amb violència són catalanes. Com ho llegeixen.

Són dades de 2023. Tot i així, evidencien el declivi de Catalunya en els últims anys respecte a la seguretat. Un declivi que mostren les dades, però que els dirigents de l'anterior Govern no només negaven, sinó que s'atrevien a dir que només eren "percepcions" i acusaven de ser "d'extrema dreta" a qui gosés qüestionar el relat oficial.

Per a sorpresa de ningú, el rànquing de ciutats d'Espanya amb més robatoris amb violència el lidera Barcelona. Dos mandats d'Ada Colau i el seu bonisme al capdavant de la capital catalana donen per a molt. I una de les conseqüències és aquesta. A la localitat més important de Catalunya es van cometre 823,9 robatoris amb violència i intimidació per cada 100.000 habitants. Es tracta d'una xifra més de sis vegades més alta que la mitjana espanyola.

En segona posició trobem L'Hospitalet de Llobregat amb una taxa de 696,3. El podi el completa Sant Adrià del Besòs amb 617 casos per cada 100.000 habitants. Aquest rànquing el completen Badalona, Sitges, Mataró, El Vendrell, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet i Granollers.

Títol CIUTAT Robatoris amb violència i intimidació per cada 100.000 habitants Barcelona 823,9 L'Hospitalet de Llobregat 696,3 Sant Adrià del Besòs 617 Badalona 607,6 Sitges 516,4 Mataró 494,3 El Vendrell 484,8 Cornellà de Llobregat 450,7 Esplugues de Llobregat 338,9 Santa Coloma de Gramenet 329,5 Granollers 318,6 Font: Datoscrimen a partir de dades del Ministeri de l'Interior i l'INE.

Si mirem més avall a la taula proporcionada per Datoscrimen, veiem com no només les 11 ciutats espanyoles amb més robatoris amb violència són catalanes. És que 13 de les 14 primeres, ho són. De fet, ciutats com Sevilla (292,5), València (280,7) o Madrid (266,6) es troben molt per sota de, per exemple, Barcelona (823,9). I és que, proporcionalment, a la capital catalana es cometen més del triple de robatoris amb violència que a Madrid.