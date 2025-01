Diversos ajuntaments catalans es posen seriosos amb la inseguretat

Salvador Illa va arribar a la Generalitat amb la promesa de revertir la inseguretat creixent als carrers. Amb els mesos s'ha demostrat que, malgrat les bones intencions, el procés serà llarg i paulatí. Mentre arriben els resultats, alguns ajuntaments ja s'estan posant les piles per millorar la seguretat.

I és que l'augment de la delinqüència ha convertit l'ambient en irrespirable en moltes localitats catalanes. Segons les últimes enquestes del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), cada cop més catalans canvien d'hàbits per por de ser víctimes d'un delicte.

Un factor principal de l'auge de la delinqüència és la multireincidència, que exigeix més mà dura per part de les autoritats.

Per això, cada cop més municipis estan incorporant la seguretat intel·ligent a la seva gestió de l'ordre públic. Això inclou lectors de matrícules i càmeres de reconeixement facial, entre altres mètodes.

Una localitat pionera està sent Cabrera de Mar, model d'èxit que molts altres estan copiant. L'ajuntament governat per Junts ha aconseguit reduir un 63% els robatoris amb força en domicilis i un 50% els atracaments. La clau ha estat aplicar la mà dura, i els nous mètodes de seguretat intel·ligent.

Cada cop més municipis milloren els seus sistemes

Per exemple, es creuen les dades de la policia local per muntar operatius especials als llocs on es cometen més delictes. Això, sumat a la lectura de matrícules i les càmeres de videovigilància que permeten identificar els delinqüents.

La estratègia s'està estenent a altres municipis com el de Vila-seca, on el 30 de desembre es va signar la instal·lació del sistema de videovigilància al carrer. Això permetrà no només sancionar els vehicles que cometin irregularitats, sinó també avortar la comissió de delictes.

Una altra localitat que s'està prenent la seguretat seriosament és El Vendrell, a la província de Tarragona. A l'acumulació de càmeres de seguretat s'hi uneix un avançat sistema d'intel·ligència artificial i reconeixement facial que entrarà en vigor aquest estiu.

Tant Vila-seca com El Vendrell preveuen reduir significativament la criminalitat gràcies a aquests sistemes de blindatge. Es tracta de protegir les zones més concorregudes i sotmeses a la inseguretat. Altres municipis com Barcelona i Castelló d’Empúries s'afegeixen a la seguretat intel·ligent.

En el cas de Castelló d'Empúries, recentment es van instal·lar 77 càmeres de seguretat, 12 de les quals lectors de matrícules. Es tracta d'un projecte pioner amb una sala de mà a la Policia Local on es monitoritzen els dispositius en temps real.

La seguretat ja no és un tabú a Catalunya

Tots aquests municipis es coordinen amb la Comissió de Control de Dispositius de Videovigilància de Catalunya. Suposa un pas endavant en la gestió de la seguretat i l'ordre públic a nivell municipal a Catalunya, en un moment especialment delicat.

Evidencia també que a Catalunya s'ha trencat el tabú sobre la seguretat i les autoritats comencen a prendre's la qüestió seriosament. L'augment de la inseguretat a Catalunya es deu a anys de permissivitat, per l'hegemonia del discurs antipunitivista de l'esquerra. Ara ha canviat el paradigma, i cada cop més ajuntaments s'apunten a la mà dura per prioritzar la seguretat dels ciutadans.