Diverses ciutats catalanes es troben en una situació similar a la de Torre Pacheco

Torre Pacheco s'ha convertit en el focus principal informatiu a Espanya en els últims dies. Un grup de joves d'origen marroquí va apallissar un ancià sense cap altre motiu que el de divertir-se. Això va provocar la resposta ferotge de centenars de veïns que, tips de l'augment de la delinqüència, van sortir als carrers d'aquesta localitat de Múrcia per buscar els presumptes autors de l'agressió.

De moment hi ha dos detinguts per la brutal pallissa a l'home gran. Es tracta de dos joves sense papers de nacionalitat marroquina que no van agredir l'home, però sí que van presenciar els fets sense fer res per aturar-ho. A més, els dos detinguts (de 21 i 22 anys) haurien animat a l'agressor i estan acusats d'encobriment i omissió del deure de socors. També hi ha una tercera persona en cerca i captura.

En paral·lel a la investigació policial, els carrers de Torre Pacheco fa dies que són en flames. Literalment. Barricades, contenidors cremats, llançament de pedres, manades de marroquins i nacionals buscant-se pels carrers de la ciutat... en resum, imatges totalment incompatibles amb qualsevol democràcia i un estat de dret. És a dir, imatges més pròpies d'un estat fallit.

Tothom és extrema dreta

Els mitjans de comunicació del sistema (especialment els anomenats progressistes, però també els considerats conservadors) no han trigat a titllar d'ultradretans els veïns de Torre Pacheco. I, tot i que és cert que alguns grups ultres s'han desplaçat fins a aquesta localitat murciana, la veritat és que la majoria de manifestants són veïns que simplement estan tips de la impunitat de què gaudeixen alguns malfactors.

Per exemple, una cosa que aquesta premsa subvencionada no ha explicat és que fa tot just dues setmanes dos lladres van tirotejar un cotxe de la policia local de Torre Pacheco quan van ser sorpresos intentant robar roba usada d'una nau industrial. La pallissa de la setmana passada a l'ancià no ha fet més que encendre la flama d'una habitació que ja era plena de llumins i gasolina.

Quants Torre Pacheco hi ha a Catalunya?

Al sistema li és més fàcil desacreditar els veïns i titllar d'ultradretà tothom que no afrontar un problema que va en augment a tot Espanya: la impunitat dels delinqüents que s'aprofiten d'unes lleis massa permissives. I, és clar, aquest escenari acaba provocant que els veïns es cansin en veure com l'administració ha dimitit de les seves obligacions a l'hora d'aplicar la llei i l'ordre.

Perquè el que està passant a Torre Pacheco no és més que l'esclat d'un caldo de cultiu present en moltíssimes localitats. També a Catalunya. No són poques precisament les poblacions catalanes on els veïns s'han hagut d'organitzar per plantar cara i fer front a grups de delinqüents que campen al seu aire.

Fa unes setmanes, veïns del barri de Bellvitge, a L'Hospitalet de Llobregat, van organitzar patrulles ciutadanes per frenar l'onada de robatoris a cases i també d'atracaments a joves, noies, ancians i gent amb problemes de mobilitat per part de xavals estrangers.

Recentment, Sabadell va ser notícia perquè un grup de veïns va plantar cara a uns okupes a la zona sud de la ciutat. I aquell mateix cap de setmana també hi va haver aldarulls al barri de la Barceloneta, a la capital catalana, per aturar uns delinqüents multireincidents.

Que les revoltes veïnals s'estan estenent per tot Catalunya és evident. I és que, més enllà dels casos de Bellvitge, Sabadell o la Barceloneta, en les últimes hores hem conegut el cas de Polinyà, a prop precisament de Sabadell.

En aquest municipi, uns 400 veïns van envoltar quatre joves d'origen magribí que havien estat acusats d'atracar un noi del poble, a qui li van robar una polsera. Van haver d'arribar reforços policials per calmar la situació, avança El Caso, que va acabar amb dos dels presumptes lladres detinguts, els dos magribins.

Així doncs, aquests exemples evidencien que el que passa a Torre Pacheco no és només una reacció puntual de grupuscles d'extrema dreta, com així ens vol fer creure el sistema i els seus altaveus mediàtics. És, simplement, una mostra més del cansament de molts veïns de veure com, massa vegades, la delinqüència no té càstig. I per mostra, un altre botó: a Calella, uns multireincidents habituals van assetjar una noia, van agredir un veí que els va recriminar la seva acció, també als agents de policia que els van detenir, van causar aldarulls al jutjat i en menys de 24 hores la jutgessa ja els va deixar en llibertat. Si els veïns de Calella es cansen i decideixen passar a l'acció, també seran tots d'extrema dreta?