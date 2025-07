Un 70% d'espanyols, a favor de deportar immigrants il·legals i delinqüents

La setmana passada, Vox va posar sobre la taula el debat sobre les deportacions massives d'immigrants. L'esquerra i la premsa del règim van fer circular el 'bulo' que el partit de Santiago Abascal havia proposat deportar 8 milions d'estrangers, una cosa que la formació identitària mai no va dir.

El que sí que va dir Rocío de Meer és que s'havien de deportar tots aquells immigrants que han entrat il·legalment a Espanya. I també aquells que, tot i tenir papers, han delinquit. Ara, una enquesta assenyala que una immensa majoria d'espanyols està a favor d'aquesta mesura.

Segons una recent enquesta de Sigma Dos per a El Mundo, un 70% dels votants espanyols dona suport a la proposta de Vox. És a dir, està a favor d'expulsar massivament els sense papers i també els que cometin delictes.

Aquesta postura no és exclusiva dels sectors més conservadors del país, com es podria esperar. És cert que un 91,7% dels votants del Partido Popular (PP) i un 89,8% dels votants de Vox donen suport a la proposta llançada per de Meer la setmana passada. Tanmateix, també una majoria dels votants del PSOE (57,1%) està a favor d'expulsar immigrants il·legals i delinqüents estrangers.

És més, en el cas dels votants de Sumar, també hi ha una part important d'ells que opina el mateix que Vox sobre aquesta qüestió. Un de cada tres votants de Yolanda Díaz (32,7%) està a favor de la proposta del partit de Santiago Abascal (pel 67,3% que hi està en contra).

Pel que fa als simpatitzants d'altres partits, l'enquesta de Sigma Dos per a El Mundo assenyala que un 64,1% dona suport a les tesis de Vox respecte a l'expulsió d'immigrants il·legals i de delinqüents estrangers.

Els resultats d'aquesta enquesta, doncs, evidencien que el debat sobre les deportacions massives no deixa ningú indiferent. I que, tot i que els principals mitjans del sistema (tant els tradicionalment conservadors com els progressistes) aposten per criminalitzar aquesta mesura fins i tot amb 'bulos', la majoria d'espanyols es mostra a favor d'aquesta.