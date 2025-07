La violència continua descontrolada a Catalunya: un mort després d’una discussió a Reus

L'augment de la violència a Catalunya és un fet. En l'última dècada s'han disparat els homicidis i els assassinats (tant els consumats com les temptatives) a tot el territori català. El fet que les màfies (sobretot les relacionades amb el narcotràfic) hagin trobat a Catalunya un paradís criminal gràcies a les seves lleis permissives ha provocat un augment dràstic d'aquesta mena de delictes en els últims anys.

Aquest dilluns hem tingut una nova mostra d'un crim. En aquest cas, sent Reus la ciutat protagonista. I és que aquesta passada matinada un home ha mort després d'una discussió de trànsit al cèntric carrer de la Amargura de la ciutat tarragonina, segons informa El Caso.

Tal com explica aquest mitjà, les primeres informacions sobre el crim apunten que un home d'origen sud-americà hauria assassinat un home pakistanès després d'una baralla. La víctima hauria mort després de rebre diversos atacs amb arma blanca en un incident que s'ha produït aproximadament a les 6 del matí d'aquest dilluns.

La policia no ha volgut donar més detalls sobre el succés, tot i que l'està investigant com un incident violent. I és que són diversos els veïns que asseguren que l'enfrontament entre els dos homes s'hauria iniciat després d'una discussió de trànsit.

El succés ha obligat a tallar el cèntric carrer on s'han produït els fets. I és que, després de rebre l'atac amb arma blanca per part de l'agressor, la víctima hauria quedat sense vida al mig de la calçada, igual que el que es pressuposa que és el seu vehicle.

De moment, els Mossos d'Esquadra encara no han volgut facilitar informació sobre si han efectuat cap detenció al respecte o no, explica El Caso. Això sí, se sap que per ara mantenen oberta la investigació per esclarir què ha passat realment en aquest carrer del centre de la capital del Baix Camp.