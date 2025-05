Situació límit a Bellvitge: grup d'estrangers té atemorits els veïns

L'auge de la violència i la delinqüència ha alterat la convivència en molts barris humils de Catalunya. El nou govern socialista va prometre mà dura per millorar la seguretat als carrers. Mentre arriben els resultats, els veïns continuen patint les conseqüències de la degradació social i el fracàs del model multicultural.

És el que està passant al barri de Bellvitge, a L'Hospitalet de Llobregat. Aquesta zona fa temps que experimenta un increment de la inseguretat. A les freqüents baralles i agressions s'hi sumen ara els problemes provocats per un grup de joves estrangers.

Els veïns asseguren que en les últimes setmanes aquests joves han protagonitzat diverses agressions i robatoris, i que estan sembrant la por. Els veïns s'han organitzat per defensar-se d'aquests delinqüents. Cada cop és més freqüent veure com els ciutadans, cansats de la inacció de les autoritats, decideixen autoorganitzar-se per defensar la seva seguretat.

Patrulles ciutadanes

Aquests veïns, cansats de la situació, han creat grups de whatsapp per organitzar patrulles dissuasòries. Els grups serveixen per compartir informació i identificar els delinqüents amb la difusió de les seves fotos.

El digital El Enclave ha compartit alguns d'aquests missatges. "Ahir van seguir la meva mare per tot el passeig", diu un, "aviseu els vostres grans que van a per als més indefensos". Un altre ciutadà testifica que "li acaben de treure el mòbil a un turista dos nois en patinet".

Un altre informa que "un home de pell morena i de fora" li ha robat el moneder a la seva àvia de 88 anys. Una noia diu que un jove en patinet li ha robat la bossa d'una estrebada a la seva cosina mentre estaven en un pas de zebra.

Perfil i modus operandi dels atracadors

Tots els missatges coincideixen en l'aspecte i el modus operandi dels delinqüents. Es tracta d'un grup de fins a 15 joves amb trets àrabs que circulen moltes vegades en patinets. Van donant voltes a la recerca de la víctima propícia, que solen ser noies joves, gent gran o amb problemes de mobilitat.

En alguns casos realitzen la tècnica de l'estrebada, encara que també segueixen la víctima fins al portal de casa seva per assaltar-los a l'interior. El seu perfil coincideix amb el dels multireincidents que estan fent estralls a Catalunya, especialment a Barcelona.

"Un grup de nois de Bellvitge de tota la vida anirem quedant per patrullar pel barri a la recerca d'aquests delinqüents, ja que la policia no està fent res". És l'anunci d'un dels usuaris d'aquest canal. "Això ho fem perquè tenim avis, germanes, mares i pares que no poden defensar-se sols", afegeix.