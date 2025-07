Les revoltes veïnals contra okupes multireincidents s'estenen per Catalunya

De Sabadell a la Barceloneta, s'estenen a Catalunya les revoltes dels veïns contra els okupes multireincidents. Els ciutadans s'han cansat de patir les conseqüències de la delinqüència, i davant la passivitat de les autoritats han decidit passar a l'acció. Grups de ciutadans s'organitzen per plantar cara a qui ha destrossat la convivència al seu barri.

Dijous la situació va esclatar en un barri del sud de Sabadell, i aquest cap de setmana ha estat a la Barceloneta. Aquests barris segueixen un mateix patró: la degradació de la seguretat i l'abandonament de les autoritats.

L'origen dels aldarulls ha estat el mateix. A Sabadell, els veïns van reaccionar contra un grup de marroquins que tenien ocupat un local i es dedicaven a robar i intimidar els veïns —sobretot dones joves. A la Barceloneta, com dies abans al Raval, els veïns s'han revoltat contra un grup de multireincidents que fa temps que fa estralls al barri.

La degradació de la seguretat a Catalunya

No es tracta d'un fenomen aïllat. A Alcalá de Henares (Madrid), la violació d'una jove per part d'un estranger d'un centre d'acollida va desfermar la ira dels veïns. A Catalunya, els incidents a Sabadell, el Raval i la Barceloneta són el símptoma d'una situació que fa temps que es cou.

Els governs catalans han promocionat durant anys polítiques immigracionistes i de connivència amb la delinqüència i l'ocupació. Això ha creat autèntics guetos i espais d'impunitat en molts barris. Molts veïns de tota la vida acaben optant per marxar, i el seu lloc l'ocupen estrangers moltes vegades a través de l'ocupació il·legal.

Els aldarulls de Sabadell van tenir lloc al barri de la Creu de Barberà, sotmès a un accelerat procés de degradació. El mateix a la Barceloneta, que comparteix amb el Raval i el Gòtic els problemes greus de seguretat i incivisme. En tots dos casos, els veïns s'organitzaren a través de les xarxes socials per sortir a patrullar i enfrontar-se als delinqüents que tenen el barri atemorit.

Patrulles ciutadanes a Bellvitge i Terrassa

A Barcelona, epicentre de la degradació de la seguretat a Catalunya, es van crear les primeres patrulles ciutadanes contra els carteristes del metro. Aquestes s'han reproduït després en ciutats com Sabadell o Terrassa.

Una situació semblant es va viure a Bellvitge, on un grup de menors estrangers atemoria el barri amb robatoris i agressions. Els veïns s'organitzaren a través de whatsapp per patrullar els carrers. Tot i que en aquest cas la cosa no va derivar en enfrontaments, sí que hi va haver protestes i una manifestació contra la inseguretat i l'abandonament de les autoritats.

Després del que va passar a Sabadell, l'alcaldessa del PSC va anomenar "radicals" els veïns que es defensaren de la inseguretat. També a Terrassa, l'alcalde va criticar l'organització de patrulles ciutadanes.

A Catalunya aquests fets se sumen als esclats socials a Salt, Mataró i Lleida, símptoma que alguna cosa no funciona. El nou govern del PSC està intentant combatre la delinqüència amb plans de xoc. Però la situació és ja tan desesperada que la delinqüència creix a un ritme molt més elevat que l'eficàcia de la tasca policial.