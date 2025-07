Indignació amb betevé arran dels aldarulls a la Barceloneta: 'Són delinqüents'

Part de la responsabilitat del clima de tensió al voltant de la delinqüència a Catalunya la té la premsa pública i subvencionada. Els mitjans de comunicació catalans han jugat un paper crucial com a corretges de transmissió del relat oficial. Han acompanyat el blanqueig de l'okupació i la delinqüència amb conceptes bonistes i un llenguatge eufemístic.

Els incidents d'aquest cap de setmana a la Barceloneta han demostrat un cop més aquest servilisme dels mitjans públics i subvencionats. Però també ha quedat demostrat que la seva credibilitat s'enfonsa al mateix ritme que l'establishment polític.

Els veïns s'han enfrontat a uns okupes multireincidents que causen problemes al barri barceloní de la Barceloneta. Betevé, la televisió pública de Barcelona, s'ha referit als delinqüents com a “persones que causen inseguretat”. Això ha provocat desenes de comentaris de ciutadans cansats que els prenguin per ximples.

Crítiques a Betevé pel seu tractament informatiu

Els comentaris es poden resumir en aquest de @JredonoK: “Ja n'hi ha prou d'eufemismes, és ridícul”. Un altre usuari, Xavier, ho defineix com a “wokisme gilipollisme elevat a l'infinit”.

Una usuària afirma que “no són ‘persones que causen inseguretat’ sinó delinqüents als quals cal fer fora del barri i posar-los entre reixes”. A més, Betevé descriu l'aldarull com a “una baralla”. Un veí afirma que “no és una baralla” sinó “veïns lluitant contra la immigració descontrolada i la inseguretat que provoca”.

Qualifiquen Betevé com "el no-do informatiu del PSC i ERC", i critiquen la "manipulació" informativa "amb els diners de tothom". Asseguren que el canal està al servei dels socialistes i el seu relat. "Tot per no dir delinqüents", afirmen, "l'estupidesa no para de créixer".

Hi ha també comentaris irònics com aquest, que demana "no criminalitzar" el col·lectiu de persones que causen inseguretat. Les paraules que més es repeteixen són "eufemisme" i "ridícul". També afirmen que no només volen evitar la paraula "delinqüent", sinó també la nacionalitat dels delinqüents, com solen fer aquests mitjans.

"Quan dieu persones que causen inseguretat, no voleu dir delinqüents que s'han fet seva la ciutat sense respectar els propis veïns i dels quals ja n'estem més que tips? Qui ha vetllat per la seguretat d'aquests veïns? Això està fora de control i no només a Barcelona", resumeix un dels comentaris.

"Hem passat de joves, persones vulnerables o persones migrades a persones que causen inseguretat", diu un altre comentari en to burleta. "Són veïns que volen viure en pau contra delinqüents que els tenen atemorits", diu un altre.