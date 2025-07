Policies de Sabadell contradiuen l'alcaldessa sobre els aldarulls antiokupa

Els aldarulls en un barri del sud de Sabadell, arran de la reacció veïnal contra okupes multireincidents, continuen coent. L'alcaldessa del PSC Marta Farrés va advertir que serien implacables contra els “radicals” que van actuar pel seu compte. Al mateix temps, va defensar que el seu govern ha estat implacable contra la delinqüència i l'ocupació.

Així es construeix un relat segons el qual, malgrat la contundència de les autoritats locals contra la delinqüència, alguns radicals actuen pel seu compte. La seva intenció no és altra que traslladar als veïns la responsabilitat del conflicte social en aquest barri.

Però l'alcaldessa s'ha trobat amb la resposta del Sindicat de Policies Locals i Cos de Mossos d'Esquadra (SPLCME). En un comunicat, han criticat durament el Govern municipal per la manca d'efectius policials. El sindicat adverteix que en aquestes condicions és impossible fer front a l'augment de la delinqüència i garantir la seguretat ciutadana.

Segons apunten, la plantilla actual de policia local està formada per 250 agents quan en realitat en caldrien 320. “Quan es produeix un aldarull com el de les últimes nits”, alerten, “no tenim capacitat per controlar la situació”

Contradiuen l'alcaldessa

El sindicat s'ha referit directament a l'alcaldessa socialista, per afirmar que “el seu discurs no s'ajusta a la realitat”. Asseguren que estan desbordats, i que en aquestes condicions “és impossible fer cap tipus de reforç”

Asseguren que “a aquesta situació s'ha arribat després de diversos anys en què venim reclamant mitjans per poder treballar en condicions”. Adverteixen també que s'ha fet un estudi psicològic als agents del cos, i els resultats són “preocupants”. Molts d'ells estan de baixa, i la resta treballa sota una gran pressió.

Aquest relat contradiu la versió del Govern municipal, segons la qual s'està sent contundent amb la delinqüència i l'ocupació. D'altra banda, la reacció dels veïns demostra la desesperació davant d'una situació que ha sobrepassat tots els límits del que és tolerable.

Aquests dies, veïns del barri han comentat a les xarxes socials que la situació és insostenible. Asseguren ser víctimes diàriament de la inseguretat provocada per delinqüents multireincidents d'origen magribí. La versió de la policia sosté la dels veïns, que se senten abandonats per l'administració -i ara, a més, criminalitzats.