Assetgen una noia, agredeixen la policia i en 24 hores ja tornen a estar al carrer

Que les lleis no serveixen per frenar la multireincidència és evident. Ni les autoritats s'atreveixen a tapar el que ja és un dels principals problemes de seguretat ciutadana. Cada dos per tres ens llevem amb notícies sobre detinguts que acumulen desenes d'antecedents. A Catalunya (i a tot Espanya), hi ha massa gent a qui no se li aplica allò de "qui la fa, la paga". I l'últim exemple el tenim a Calella.

Divendres a la nit, dos multireincidents —que segons ha pogut saber E-Notícies són d'origen marroquí i un d'ells fins i tot ha passat per la presó— van ser detinguts per provocar diversos aldarulls a Calella. Així ho va fer públic l'alcalde d'aquesta localitat del Maresme, Marc Buch.

"Aquesta passada nit[la de divendres], la nostra policia ha rebut un avís que hi havia dos multireincidents habituals que estaven agredint una persona", explicava. L'agressió es va produir perquè la víctima va retreure als delinqüents que estiguessin assetjant una noia. Tot i això, malgrat que ja és prou greu la situació, els incidents van pujar de to en arribar la policia al lloc dels fets.

"Van agredir també els nostres agents", relatava Marc Buch, afegint que es troben bé i que "no hi ha ferides de gravetat". De fet, la paraula gravetat segurament serveix per definir el que va passar a continuació.

"Evidentment, aquests personatges van ser detinguts i traslladats al jutjat", continua explicant l'alcalde de Calella (Junts). "Quan han arribat al jutjat, també han provocat aldarulls. Però quina ha estat la nostra sorpresa? Doncs que la jutgessa ha decidit deixar-los en llibertat", afirmava Buch menys de 24 hores després que es produïssin els incidents.

Marc Buch parla clar: 'No podem seguir ajornant el debat sobre l'expulsió de delinqüents estrangers'

L'alcalde de Calella és d'aquells alcaldes de Junts que fa temps que alcen la veu sobre el problema que tenen els ajuntaments a l'hora de frenar la delinqüència descontrolada que hi ha en segons quins llocs de Catalunya. I, després de fer públic el vergonyós cas d'aquest divendres passat, Marc Buch ha tornat a parlar clar sobre aquest assumpte.

"Demanem que s'apliqui el Codi Penal, que s'apliqui la Llei d'Estrangeria, però sobretot, que s'apliqui el sentit comú", exclamava. "No pot ser que persones que es dediquen a delinquir puguin estar pels nostres carrers dia sí, dia també, provocant aquestes situacions indesitjables. La nostra policia fa molta feina, però de què serveix tot això si quan arriben al jutjat deixen sortir al carrer aquests personatges que al final acaben sentint la impunitat", es queixava.

És per això que aprofitava les seves xarxes socials per demanar que no se segueixi ajornant "el debat sobre l'expulsió de delinqüents estrangers que perjudiquen la imatge d'aquells estrangers honrats que han vingut a sumar-se a la nostra societat"