El decret de l'habitatge trenca definitivament la unitat processista al Parlament

Després del final de la històrica majoria independentista al Parlament, totes les peces de la política catalana es reordenen. I ho fan al voltant dels temes més candents i actuals. Tenint en compte la situació actual, això és sinònim del problema de l'habitatge.

A tots els efectes, el PSC ha comprat el catàleg de mesures immobiliàries d'ERC i, sobretot, dels Comuns. Això es tradueix en més intervencionisme, és a dir, en més retirada de l'oferta i contracció del mercat. En aquest cas, l'intervencionisme ha consistit a estendre el control de lloguers al lloguer de temporada.

El bloc d'investidura (que ha comptat amb el pintoresc suport de la CUP) ve a dir que el lloguer de temporada és únicament el vacacional o d'oci. Poc després d'aprovar aquesta nova regulació, Junts va presentar una regulació alternativa al lloguer de temporada. Des de Junts entenen que la regulació aprovada per les esquerres “es carrega el lloguer de temporada per a estudiants”, va dir la diputada Glòria Freixa (Junts).

Amb la seva retòrica habitual, des de Junts presenten el decret del Govern com un fracàs per a Catalunya davant de Madrid. En aquest sentit, els de Puigdemont no surten del guió. Des que estan a l'oposició, denuncien que el PSC és una sucursal del PSOE que va contra els interessos "nacionals" de Catalunya:

Una altra cara del postprocesisme

Més enllà del debat econòmic, el més destacat d'aquesta situació és que confirma el col·lapse del procesisme. Sense majoria per repartir-se el pastís, els partits procesistes (Junts, ERC i CUP) van ara cadascun pel seu compte. “Estem davant d'un cordó sanitari contra Junts. La imatge és tan meravellosa que la CUP se suma a la maneta del PSC”, va dir la diputada Freixa.

I, enmig d'aquesta guerra interna, hi ha els Comuns, que capitalitzen com poden el seu paper dins del tripartit. Com s'ha explicat a E-Notícies, l'esquerra - i els Comuns en particular - han confiat el seu futur al debat de l'habitatge. Per aquesta raó, presenten la nova regulació immobiliària com un èxit que han arrencat al Govern del PSC. I els socialistes, per la seva banda, emulen l'estratègia que va inaugurar el PSOE a Madrid: cedir davant els socis d'investidura a canvi de mantenir-se al poder.

Al final, aquest és un altre exemple de la desintegració política de Catalunya, que s'emmarca en el postprocesisme. Ja no existeix un horitzó d'acció comú que permeti una entesa entre els procesistes a través dels interessos comuns. A partir d'ara, gairebé tots els temes seran objecte de divisió entre Junts, ERC i, en menor mesura, la CUP.