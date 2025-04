El Tribunal Suprem rebutja l'amnistia a Carles Puigdemont per malversació

L'amnistia de Carles Puigdemont pateix un altre revés amb la decisió del Tribunal Suprem de recolzar el jutge Pablo Llarena. L'instructor del 'procés' va demanar no aplicar l'amnistia al delicte de malversació, pel qual estan processats Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig. La decisió no altera els plans del Govern, que continuen passant per aplicar l'amnistia a l'expresident abans de l'estiu.

El més probable és que la decisió final acabi recaient en el Tribunal Constitucional, l'òrgan més polític de la magistratura. Mentrestant, la magistratura continua resistint-se a amnistiar els líders processistes encapçalats per Puigdemont.

La sala del Suprem ha desestimat els recursos d'apel·lació de les defenses contra la decisió del jutge Llarena. Els magistrats de l'alt tribunal estimen que la posició de Llarena no contravé la voluntat del legislador. És a dir, avala la decisió del jutge instructor de no aplicar l'amnistia al delicte de malversació.

Desestimats els recursos

Les defenses van recórrer quan el magistrat va rebutjar aplicar l'amnistia a Puigdemont, Comín i Puig, el passat mes de juliol. Després de ratificar-se Llarena en la seva decisió, van elevar el seu recurs al Tribunal Suprem. La fiscal va mostrar una opinió favorable a l'acceptació dels recursos, amb un escrit molt dur contra el jutge Llarena.

Però els magistrats de la sala han considerat que aquest no contravé els principis del dret, i per tant li donen validesa. A més, raonen la seva decisió.

Per al Tribunal Suprem, la modificació de la llei contempla que l'amnistia no serà aplicada al delicte de malversació “quan s'hagués actuat amb un propòsit de benefici personal de caràcter patrimonial”. Això obliga el tribunal a interpretar l'excepció. En aquest sentit, ha desestimat els recursos presentats tant per les defenses com per l'advocacia de l'estat i les acusacions.

Exhaurida la via jurisdiccional

La decisió del Tribunal Suprem exhaureix la via jurisdiccional per a l'aplicació de l'amnistia de Carles Puigdemont. La qual cosa deixa el seu futur en mans del Tribunal Constitucional, on el Govern progressista té majoria. Carles Cerdán, del PSOE, ja va prometre fa poc als líders de Junts que l'amnistia arribaria en les pròximes setmanes.

El més probable és que, efectivament, el Constitucional acabi obligant el Suprem a aplicar a Carles Puigdemont la mesura de gràcia. Serà el final de la tortuosa batalla legal entre Carles Puigdemont i Pablo Llarena. I la culminació de l'acord d'investidura que va fer president a Pedro Sánchez al novembre de 2023.

La decisió del Suprem no és definitiva, però sí que prolonga una mica més l'agonia de Carles Puigdemont. El retard de l'amnistia perjudica la seva credibilitat, ja que va ser una de les promeses del PSOE en els acords d'investidura. Un any i mig després, l'amnistia continua en l'aire.