L'educació és el reflex del fracàs dels governs processistes durant l'última dècada a Catalunya. El bonisme imposat pels lobbies educatius ha conduït al desastre. Tots els intents per reconduir la situació estan sent vans, i el nou govern es posa la bena abans de la ferida.

La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha reconegut que els resultats de les proves de competències bàsiques d'aquest curs tornen a reflectir una caiguda continuada en el nivell acadèmic dels estudiants catalans.

Aquesta tendència, que es remunta a l'any 2015, es manté estable.

Mesures per revertir la situació

La consellera ha subratllat que millorar els resultats educatius és una prioritat per al Govern durant aquesta legislatura. Per aconseguir-ho, volen posar el focus en les matèries instrumentals, com llengua i matemàtiques, i millorar la formació del professorat.

També s'ha encarregat a l'Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació una anàlisi exhaustiva dels centres educatius. Volen identificar les necessitats específiques de cadascun.

Una de les causes que es considera clau en aquesta situació és l'elevada rotació del personal docent. Per afrontar-ho, el Departament d'Educació s'ha compromès a estabilitzar les plantilles i reduir la interinitat.

Això es durà a terme millorant els criteris d'adjudicació i avançant el calendari perquè els centres disposin dels equips docents amb antelació, així com revisant la catalogació de la complexitat dels centres, amb la finalitat d'assignar els recursos de manera més eficaç.

La Fundació Bofill fa propostes

La situació ha estat abordada per la Fundació Bofill, el lobby educatiu responsable del fracàs escolar a Catalunya. La fundació ha detectat que el 90% dels alumnes amb baixos resultats a primària mantenen un baix rendiment a l'ESO. Això genera una especial preocupació.

Tot i haver destrossat el sistema educatiu català amb els seus innovadors plantejaments pseudopedagògics, la Fundació Bofill torna a donar la seva recepta per solucionar la situació. Proposen la reducció dels grups a classe, programes de suport educatiu fora de l'horari lectiu i una distribució més equitativa dels recursos docents i econòmics entre els centres.

El problema afecta especialment els centres amb més complexitat social. Els alumnes d'aquests centres obtenen pitjors resultats a les proves de competències bàsiques.

Les qualificacions no són tan importants

Ismael Palacín, director de la Fundació Bofill, adverteix que és un error jutjar la qualitat dels centres únicament per les qualificacions. Per a ell, la situació socioeconòmica de l'alumnat influeix de manera significativa en el rendiment acadèmic. Aquesta és una màxima que han vingut repetint tots aquests anys.

Creuen que per revertir aquesta tendència, cal un enfocament centrat en l'alumne, amb un seguiment intens de les seves mancances i fortaleses. Això requereix una política de recursos que permeti una atenció individualitzada i adaptada a les necessitats de cada estudiant. Diuen que només així es podrà millorar realment el nivell acadèmic i garantir una educació de qualitat per a tothom.

La realitat és que la Fundació Bofill ha destrossat la cultura de l'esforç en el sistema educatiu català, i d'aquí vénen els problemes. S'ha substituït el coneixement per les sensacions i l'exigència per la subjectivitat. Això ha conduït a la situació on som ara, que com apunta la consellera sembla que anirà a pitjor.