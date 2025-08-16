TVE s'apunta al desvari woke: 'els homes també poden amamantar'
Difusió de teories controvertides sobre sexe i biologia sense debat crític
TVE ha tornat a donar mostres del desvari ideològic que impregna bona part del discurs woke que actualment s'escola als mitjans oficials. En una demostració de correcció política portada a l'extrem, la cadena ha difós continguts que neguen realitats científiques i biològiques bàsiques.
Aquest tipus de contingut, completament polititzat, respon a la tendència de TVE, la televisió de tots els espanyols, de buscar contingut que respongui a la seva línia ideològica. En aquest cas concret és una entrevista a l'autora del llibre 'Contra el sexe com a categoria biològica', anomenada Lucia Ciccia. L'entrevista sembla més una carta de recomanació per llegir el llibre, amb un guió de preguntes que podria haver escrit perfectament l'autora del llibre.
Lucia Ciccia afirma que “els homes poden produir llet i alletar”, però ignora que la lactància és una funció biològica lligada a glàndules mamàries desenvolupades en dones.
Aquesta idea confon i distorsiona un procés clarament fonamentat en la biologia humana. Ignorar les diferències anatòmiques i hormonals essencials només contribueix a crear un relat confús que desvia l'atenció dels veritables reptes de la salut maternoinfantil.
Les races tampoc existeixen
A més, Lucia Ciccia iguala sexe i raça, quan la realitat és que la raça, encara que influïda pel factor social, té bases genètiques clares en poblacions, i el sexe està determinat per cromosomes, hormones i òrgans. Aquesta simplificació extrema esborra diferències biològiques que afecten la salut i el rendiment físic, amb conseqüències reals i mesurables. Tractar ambdues categories com si fossin el mateix només confon el debat i posa en risc decisions basades en ciència.
L'entrevista de TVE no només normalitza aquestes idees, sinó que les presenta sense cap mena de contrast ni crítica, com si fossin veritats inqüestionables. Això reflecteix un alarmant abandonament del rigor periodístic, que hauria de garantir una informació equilibrada i basada en evidències, no en modes ideològiques. L'audiència mereix una anàlisi seriosa, no una exaltació acrítica de teories que divideixen i desorienten.
D'altra banda, la insistència a enderrocar categories biològiques no té cap fonament científic sòlid i pot generar efectes negatius en àmbits com l'educació, la medicina i l'esport. Rebutjar conceptes bàsics sense un debat rigorós posa en risc certs drets, confon la societat i desvia recursos de problemes reals que sí que requereixen atenció urgent i fonamentada.
Ideologia de gènere als mitjans
TVE segueix els passos de la televisió pública catalana i la seva deriva ideològica, sobretot amb la ideologia de gènere i la moda trans. Encara que són macroestructures finançades pels ciutadans, aquests mitjans mostren un biaix ideològic clar i unidireccional. Com a corretges de transmissió de la ideologia dominant, TVE i TV3 bombardegen amb missatges contra la maternitat i que criminalitzen els homes.
