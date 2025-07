Un altre caos a Educació: 45.000 mestres no saben on treballaran per culpa d’un error

L'última operació per repartir destinacions docents a Catalunya ha descarrilat abans de començar. El Departament d’Educació va retirar del seu web, amb menys de vint-i-quatre hores de vigència, les llistes d’adjudicació per al proper curs. La Conselleria admet “incidències no justificades” i deixa milers de professors en un limbe laboral que s’allargarà, almenys, una setmana més.

Una errada que afecta gairebé tot el cos de mestres

Segons les dades traslladades pel Govern, la incidència arriba a uns 45.000 docents de Primària i Secundària. L’error va permetre que alguns interins avancessin en l’ordre de preferència a funcionaris de carrera i va excloure del sorteig unes 800 places que mai es van arribar a oferir.

Fonts internes subratllen a mitjans com La Vanguardia que no es van seguir les instruccions tècniques enviades als equips informàtics. El departament ha obert un expedient informatiu i no descarta sancions si es demostra responsabilitat humana i no meres errades de programari. La repetició del procés es fixarà per a la propera setmana i comptarà amb la supervisió del Síndic de Greuges i dels sindicats, que hi participaran com a observadors per garantir la transparència.

El malestar sindical es dispara

L’USTEC, sindicat majoritari, qualifica la situació de “la més greu viscuda a Educació en els últims temps”. La seva portaveu, Iolanda Segura, denuncia que els llistats provisionals ja contenien errades i que moltes es van agreujar en la versió definitiva. Segura alerta d’un “efecte dòmino” que podria obligar a revisar totes les places, incloses les anomenades perfilades, reservades per a projectes concrets i molt qüestionades per la seva escassa concurrència en igualtat de condicions.

Entre el professorat cundeix la inquietud. Qui comptava amb destinació estable ara tem un trasllat forçós; qui esperava el seu primer nomenament desconeix si haurà de creuar la comunitat a finals d’agost. “La incertesa està generant veritable estrès”, resumeixen representants de CCOO i CGT.

Un episodi que agreuja la crisi educativa catalana

L’ensopegada arriba en un moment delicat per a l’educació catalana, que acumula fracàs rere fracàs. A mitjans de juny, la consellera Esther Niubó va admetre que les últimes proves de competències bàsiques registren una davallada continuada del nivell acadèmic des de 2015. La titular d’Educació va prometre centrar-se en llengua, matemàtiques i formació docent, a més d’estabilitzar plantilles per reduir l’alta rotació:

En qualsevol cas, el marge de millora s’estreny. Informes recents de la Fundació Bofill - un dels responsables d’aquesta situació - alerten que nou de cada deu alumnes amb baix rendiment a Primària repeteixen aquests resultats a l’ESO. El Govern planeja desdoblar grups i reforçar suports, però necessita plantilles tancades al juliol per començar el curs amb normalitat. El caos actual amenaça aquest calendari.

Propers passos

Educació treballa contrarellotge per publicar noves llistes la propera setmana. Fins aleshores, els directors de centre no poden planificar horaris ni projectes i els docents afectats no saben en quina província hauran de presentar-se el 2 de setembre. Els sindicats exigeixen compensacions si el retard genera despeses de trasllat o pèrdua retributiva.

Mentre s’investiguen les causes, la Conselleria insisteix que el sistema informàtic es depurarà abans de la segona adjudicació i demana disculpes públiques als afectats. Si falla de nou, l’inici del curs 2025-2026 podria arrencar amb aules sense mestres assignats i amb una altra crisi política sobre la taula.