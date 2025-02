Damià Bardera enfonsa la Fundació Bofill per les seves declaracions hipòcrites

La Fundació Bofill ha estat assenyalada reiteradament com a responsable del fracàs educatiu a Catalunya. Els seus innovadors mètodes basats en la subjectivitat de l'alumne en lloc dels coneixements i l'esforç han tingut resultats desastrosos. Els alumnes catalans estan a la cua d'Espanya i Europa en càlcul i comprensió lectora.

La fundació ha presentat ara un informe on critica la falta de planificació del Departament d'Educació en relació al descens de la natalitat. Segons l'informe hi ha 166 centres escolars en risc de tancar per falta d'alumnes.

Es calcula que d'aquí a 2030 Catalunya perdrà 87.000 alumnes. Davant aquesta realitat el departament ha de reajustar les places o deixar que més d'un centenar de centres escolars acabin tancant per falta de demanda.

La fundació carrega contra el Departament d'Ensenyament per “prendre des de fa dècades decisions d'esquena a la realitat demogràfica”.

Aquestes afirmacions han fet esclatar a Damià Bardera, docent i crític amb el sistema educatiu català. Aquest acusa la fundació d'hipòcrita i els demana que donin explicacions pels onze pisos turístics que tenen com a patrimoni.

La Fundació Bofill porta anys imposant un model fracassat gràcies a la seva estreta connivència amb el Departament d'Ensenyament. Això li ha permès augmentar la seva influència en el sistema educatiu català, i de passada el seu patrimoni. A E-Notícies ja vam assenyalar en el seu moment les portes giratòries entre la Fundació Bofill i el govern català.

Suspicàcies sobre la Fundació Bofill

En un dels comentaris a la publicació de Bardera, suggereixen una nova estratègia per part de la fundació. "No serà", es pregunten "que un cop constatat el fracàs de les seves propostes volen desmarcar-se subtilment per sortir indemnes".

En altres paraules, acusen la Fundació Bofill d'atacar ara el Departament d'Ensenyament perquè quedi com a únic responsable del fracàs escolar a Catalunya. Bardera també creu que "els trets van per aquí".

"Serà que la millor defensa és un bon atac", o "veuen que el seu temps ha passat i volen morir matant". Són altres comentaris que intenten desxifrar el motiu pel qual ara de sobte la fundació ataca Ensenyament.

La fundació ja va reaccionar airadament fa uns dies contra aquest i altres mitjans que van destapar l'escàndol dels pisos turístics sota la seva possessió. Es tracta d'una forma de desviar l'atenció. Alguns es pregunten si ara volen desmarcar-se del fracàs educatiu sota les seves propostes pedagogistes en els últims anys.