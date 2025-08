Més embolic a Educació: demanen la compareixença de la consellera per les places d'FP

La gestió educativa a Catalunya torna a estar al centre de la polèmica. Aquesta vegada, pel caos en les adjudicacions de places d'FP, que ha deixat 15.000 alumnes sense destí a només un mes de l'inici del curs. La situació ha portat Junts a exigir la compareixença de la consellera Niubó per donar explicacions pel que consideren un “desgavell inacceptable”.

Tot i que Niubó defensa que “la situació no té res a veure” amb el desastre de 2024 —quan 31.000 estudiants es van quedar sense plaça—, els fets reflecteixen una conselleria que continua atrapada en la improvisació. La mateixa Niubó ha celebrat que s'hagi assolit un “rècord” d'assignacions, però la realitat és que 14.840 alumnes continuen sense plaça. Entre aquests, s'hi inclouen uns 3.000 estudiants d'ESO, considerats prioritaris per evitar l'abandonament escolar.

La consellera insisteix que el procés es resoldrà abans de l'inici de les classes, amb noves adjudicacions i vacants que es publicaran al setembre. Però la realitat és que molts joves i famílies viuen en la incertesa. En qualsevol cas, la incertesa ja és una nota habitual del sistema educatiu català.

Un departament enfonsat en el col·lapse administratiu

Aquest nou episodi no és un fet aïllat. Les darreres setmanes, la conselleria de Niubó ha encadenat fiascos que evidencien un col·lapse administratiu estructural. Fa menys d'un mes, 45.000 docents es van quedar en un limbe laboral per una errada en les adjudicacions de places.

Aquesta incidència va ser tan greu que la mateixa consellera va haver de cessar el subdirector general de Plantilles, Enric Trens, a qui va acusar d'haver actuat de manera “unilateral i deliberada”. Sindicats com USTEC i CCOO van qualificar la situació com “la més greu viscuda a Educació en els darrers temps”.

La conseqüència directa és que milers de professors continuen sense saber on treballaran i centenars de centres educatius no poden planificar horaris ni organitzar les seves plantilles. La incertesa afecta també les famílies, com en general la degradació de Catalunya afecta el ciutadà corrent. I és que són molts els serveis assistencials bàsics que donen problemes més que solucions, des de la sanitat fins a la dependència i passant per l'educació.