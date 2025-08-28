La contundent resposta de Dani Sirera a Pedro Sánchez sobre 'els carrers més segurs'
El líder del PP a l'Ajuntament fa servir la ironia: 'Fa molts anys que Sánchez no passeja per Barcelona'
El president del Govern, Pedro Sánchez, va fer recentment unes declaracions que han aixecat força polèmica a Catalunya. Segons va dir el president, “No diré que tenim els carrers més segurs del món, però gairebé”. Això pot ser cert en alguns llocs d’Espanya, però a Catalunya definitivament no.
I així l'hi ha recordat el líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Dani Sirera. A través de xarxes, Sirera recordava a Sánchez el panorama de la inseguretat a Barcelona. “Fa molts anys que Sánchez no passeja per Barcelona. 3 agressions sexuals al dia, 260 robatoris diaris, 220 furts al dia, 3.000 motos robades a l’any, 31.000 mòbils robats i 452 multireincidents van cometre 9.114 delictes el 2024. Carrers segurs? On?”, diu Sirera.
La realitat de Barcelona
Que Barcelona s’ha degradat en termes d’inseguretat és una evidència estadística i diària. Però és que no cal ni observar les dades per comprovar-ho. N’hi ha prou amb repassar algunes de les declaracions i maniobres de figures del PSC, començant per l’alcalde Collboni.
En alguna ocasió, Collboni ha qualificat de “xacra” la multireincidència de la ciutat i ha dit que els lladres “es riuen a la cara” de la policia. D’altra banda, recentment, Collboni anunciava un pla de xoc al barri de Sant Antoni. Com és sabut, la proximitat de Sant Antoni amb el Raval, sumada a la negligència de l’Estat, ha provocat una forta decadència al barri. I els plans de xoc no solen ser habituals als "carrers més segurs".
Així mateix, les dades oficials de Mossos i Guàrdia Urbana constaten algunes dinàmiques d’inseguretat. L’exemple més clar és que més del 80% dels detinguts a Barcelona són estrangers. Com és natural, això només és possible si els criminals estrangers perceben a Barcelona un clima d’impunitat i tolerància envers el crim.
Finalment, el mateix Govern del PSC ha admès sense gaires matisos que Catalunya s’enfronta a profunds reptes d’inseguretat. Sense anar més lluny, en els seus primers dies, la consellera Parlon va dir que una de les seves prioritats era “revertir la corba delinqüencial”. D’altra banda, Josep Lluís Trapero ha assenyalat que el 2023, per exemple, tenia els majors registres de criminalitat en 15 anys.
