El 84,2% dels detinguts a Barcelona per delictes greus són estrangers.

Durant els últims anys s'ha produït un augment de la violència i la inseguretat a Catalunya. Les dades són especialment preocupants a Barcelona, on dos de cada deu delictes són comesos per estrangers.

Això ha contribuït a un debat incòmode sobre la vinculació entre l'increment de la delinqüència i l'augment de la immigració il·legal.

Les últimes dades revelades pel Departament d'Interior a petició de Vox confirmen aquesta tendència. Dels 21.808 detinguts a Barcelona l'any passat, 4.650 eren espanyols i 17.158 eren estrangers. Això suposa que el 79% dels detinguts a la ciutat comtal són estrangers.

Les dades confirmen que la immigració il·legal és un dels factors que contribueixen a l'auge de la criminalitat. No obstant això, alguns sectors de la societat catalana continuen negant la realitat mentre desvien l'atenció parlant de l'extrema dreta. A poc a poc la contundència de les xifres està decantant la balança en el debat sobre la seguretat.

Dades que reflecteixen una realitat

En aquest cas, les xifres no deixen lloc a dubtes. El percentatge de participació de població estrangera en la delinqüència és encara més elevat en els delictes més greus i comuns.

El 91% dels detinguts per furt són estrangers. També cometen el 83,5% dels robatoris amb violència, el 73% de les agressions sexuals i el 87,5% les ocupacions. És a dir, que el 84,2% dels detinguts per aquests quatre delictes són estrangers.

La dada és més baixa en el cas dels homicidis, encara que el percentatge d'estrangers (59%) continua sent més gran que el dels espanyols. Els estrangers també representen dos terços dels detinguts per tràfic de drogues, i 7 de cada 10 detinguts per altres delictes. Aquestes dades s'entrecreuen amb les de la Guàrdia Urbana, segons les quals més del 80% dels multireincidents són menors estrangers.

Percentatge d'estrangers detinguts a Barcelona el 2024 Delicte Espanyols Estrangers % Estrangers Robatori 500 4 942 91 Robatori amb violència 709 3 595 84 Font: Departament d'Interior

Aquestes xifres reflecteixen una realitat, i és que el col·lapse migratori és darrere de l'augment de la delinqüència. Una realitat incòmoda que fins i tot ha portat algunes institucions a censurar i estigmatitzar els partits que ho plantegen obertament.

Els partits catalans (excepte el PP) s'han unit en un cordó sanitari per frenar els "discursos d'odi" al Parlament. A més, Vox ha estat denunciat davant la justícia per difondre la llista dels detinguts a Barcelona. Mentrestant, aquests partits continuen creixent gràcies al suport de molts ciutadans farts del bonisme i la censura.

Demanen més deportacions

Vox ha tornat a mostrar aquestes dades per reforçar el seu missatge que calen més deportacions per retornar la seguretat als barris. No són els únics que ho plantegen. El ritme de les deportacions en els últims anys ha estat més baix que el de l'augment de la immigració irregular i de la delinqüència a Catalunya.

De fet, Espanya i Catalunya són una excepció. Mentre a Europa s'estan accelerant les deportacions i el tancament de fronteres, aquí el Govern acaba d'aprovar una reforma del reglament d'estrangeria que facilita la regulació. Per exemple, rebaixant de tres a dos els anys requerits per demanar els papers, i eliminant el veto als immigrants amb antecedents penals.