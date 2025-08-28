Toni Albà, de demanar el vot per a Puigdemont a nou 'fitxatge' de Sílvia Orriols
Orriols anuncia que Albà farà la glossa a la Diada de Ripoll
L'humorista Toni Albà, conegut pels seus exabruptes recurrents, torna a estar al centre de la polèmica. Després de les crítiques que va rebre fa tot just uns dies per un missatge ofensiu contra l'expresident aragonès Javier Lambán, ara serà l'encarregat de pronunciar la glossa de la Diada de Ripoll. Un salt polític cridaner per a algú que, fins fa poc, es comptava entre els ferms valedors de Carles Puigdemont
De bufó mediàtic a agitador a xarxes
Albà es va guanyar la fama de bufó de l'independentisme gràcies a les seves intervencions televisives carregades de sàtira contra la monarquia i els rivals polítics de l'independentisme. Tanmateix, la seva trajectòria pública ha estat marcada més per la controvèrsia que per l'humor. El 2019, per exemple, va insultar Inés Arrimadas amb un comentari masclista, i el 2017 va llançar grolleries contra la jutgessa Carmen Lamela
L'episodi més recent es va produir aquest 15 d'agost, quan en conèixer-se la mort de Javier Lambán, Albà va escriure un comentari molt desafortunat a xarxes. “No m'alegro mai de la mort d'algú, però en el cas d'un fill de la gran Ñ faré una excepció”. La reacció va ser immediata: el Govern d'Aragó va denunciar l'actor per un possible delicte d'injúries i incitació a l'odi
De Puigdemont a Orriols
El sorprenent és que, tot i el seu historial polèmic, Albà continua sent una figura que els partits independentistes utilitzen per agitar les bases. El 2024, va signar un manifest de suport a Puigdemont juntament amb més de 250 personalitats de l'àmbit cultural i mediàtic. Ni més ni menys que presentaven Puigdemont com “el màxim defensor de la causa catalana”
I ara, tot just un any després, l'actor apareix a l'entorn polític de Sílvia Orriols. Amb una coincidència clarament deliberada, Orriols anunciava que Albà faria la glossa de la Diada de Ripoll. De passada, Orriols seguia amb les ironies desafortunades i enviava aquest missatge al govern aragonès: "Us guardem lloc, Govern d'Aragó?":
Una fitxa carregada de simbolisme
La fitxa d'Albà per Orriols il·lustra la creixent fractura dins l'independentisme. El que ahir era patrimoni de Junts, avui s'entremescla amb l'entorn d'AC. I enmig d'aquesta disputa, Albà es converteix en altaveu útil: una figura polèmica que, amb les seves sortides de to, aconsegueix la repercussió mediàtica que d'altres no aconsegueixen. En el fons, el recorregut d'Albà reflecteix l'evolució d'un independentisme a la recerca de nous referents mediàtics
Més notícies: