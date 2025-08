La pressió veïnal força un pla de xoc contra la inseguretat a Sant Antoni

La degradació de Sant Antoni ha esclatat a la cara de l'Ajuntament de Barcelona. Després de mesos de denúncies ignorades, la pressió de veïns i comerciants ha obligat el consistori a activar un pla de xoc. El cansament ciutadà ha estat tal que ni tan sols la premsa subvencionada ha pogut continuar mirant cap a una altra banda. Aquesta mateixa setmana, per exemple, TV3 preparava el terreny per a la decisió municipal amb un reportatge del barri.

El pla de l'Ajuntament no és fruit de la iniciativa municipal, sinó de la insistència veïnal. Entitats com Som Sant Antoni, l'Associació de Veïns i l'associació de comerciants SAC fa mesos que alerten d'una situació insostenible. Consum de drogues a plena llum del dia, agressions, venda ambulant, brutícia extrema i un augment alarmant de persones sense llar.

L'Ajuntament ha detallat que el pla inclou més presència policial, reforç de la neteja, mesures d'atenció social i la retirada parcial del mobiliari urbà de la superilla tàctica. Però ni el regidor de l'Eixample, Jordi Valls, ha pogut amagar que “la solució no serà fàcil”. Mentre els veïns reclamen solucions immediates, el consistori parla d'una intervenció “a llarg termini”.

Les zones més crítiques són l'entorn del mercat, la ronda de Sant Antoni i la superilla. Són punts on la presència de toxicòmans, la venda il·legal i les baralles nocturnes han disparat la inseguretat. Com és natural, això desarticula a tota velocitat el teixit comercial, tan indispensable en una ciutat de serveis com Barcelona.

El mèrit dels veïns i algunes poques veus

Des de l'oposició, el líder del PP a l'Ajuntament, Daniel Sirera, no ha dubtat a assenyalar la hipocresia del consistori. “Vuit mesos després que ho demanéssim, l'Ajuntament es desperta i anuncia reforç policial a Sant Antoni. De quin barri ho trauran? No valen pegats ni titulars buits. Barcelona necessita un pla seriós de seguretat!”, advertia Sirera a les xarxes.

Per la seva banda, Santiago Espot, molt implicat en el seguiment i crítica de la política municipal, ha estat contundent. "L'oposició a Collboni no és a l'Ajuntament amb els grups municipals, és als CARRERS de Barcelona":

La “ravalització” de Sant Antoni és el resultat directe de les polítiques urbanístiques heretades d'Ada Colau, que l'actual alcalde ha mantingut sense esmenes. I, avui, Sant Antoni comparteix problemes amb barris com el Gòtic o la Barceloneta. Parlem de narcopisos, robatoris, insalubritat i abandonament total de l'espai públic.

Tot això s'explicava a E-Notícies des de feia temps. Des de l'abril de 2024, per exemple, aquest mitjà ja documentava episodis d'insalubritat i violència al barri. També va ser E-Notícies qui va posar en evidència com la superilla, dissenyada com a espai de convivència, va acabar convertida en un focus de delinqüència i abandonament.