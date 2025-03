Terelu Campos confessa com tracta Alejandra Rubio el seu nadó: 'Va ser una sorpresa'

Terelu Campos ha tornat a deixar sense paraules a tots els espectadors de Supervivientes 2025, arran de la profunda conversa que ha tingut amb la seva companya Gala. La col·laboradora no s'ho ha pensat dues vegades a l'hora de desvelar com tracta realment Alejandra Rubio al seu nadó: "Va ser una sorpresa".

Durant tot aquest temps, la creadora de continguts s'ha mostrat molt reticent a parlar públicament de la seva vida privada. I prova d'això són les declaracions que va fer fa uns dies al plató de Vamos a ver:

"Els que em coneixeu una mica sabeu que soc rara amb aquestes coses. Hi ha coses que m'agraden en privat i que em guardo per a mi.[…]En privat em sembla fenomenal, però hi ha coses que no m'agraden".

Unes declaracions que estan directament relacionades amb la confessió que va fer Terelu Campos sobre els seus dos càncers. Ara, i malgrat la discreció d'Alejandra Rubio, la concursant de Supervivientes ha tornat a trencar el seu silenci.

Tant és així que, durant una conversa amb Gala, no ha tingut cap problema en parlar sobre la maternitat de la seva filla. Amb total sinceritat, la col·laboradora de televisió ha desvelat com es desenvolupa la influencer amb el seu fill, el petit Carlo.

Terelu Campos fa una inesperada confessió sobre Alejandra Rubio i el seu nadó

En tot moment, Terelu Campos ha ressaltat com de bé es desenvolupa Alejandra Rubio amb el nadó al qual va donar a llum el desembre passat. No obstant això, no ha tingut cap problema a assegurar que l'arribada del petit Carlo va ser una "sorpresa" per a tots:

"Que la meva filla tingués un nen va ser una sorpresa, però no vegis com es maneja… I ell[Carlo Costanzia]no et dic. És que, a més, és altíssim, fa gairebé 1,90 metres... Jo estic molt sorpresa".

A més, després de confessar-li a Gala que la seva filla Alejandra Rubio complirà 25 anys en dues setmanes, Terelu Campos ha donat més detalls sobre el seu primer net: "Carlo és el seu primer nadó. El meu net va complir, el dia abans que entréssim a la gala, tres mesos".

D'altra banda, la col·laboradora de televisió no ha tingut cap problema a compartir amb la seva companya i amb tots els televidents una dada sorprenent relacionada amb el nom del nadó.

"El seu marit es diu Carlo, igual que el fill que tenen. És italià i ells tenen tradició familiar que, si era nen, portés el nom de Carlo", ha assegurat Terelu Campos.

Finalment, la mare d'Alejandra Rubio ha deixat sense paraules a més d'un en parlar sense embuts del seu gendre, Carlo Costanzia. Més concretament de la condemna que actualment està complint:

"Si Déu vol, aquesta setmana ja està alliberat de tot i podran fer la seva vida més normal, viatjar i poder fer coses... I veure la seva família i tot, que també és molt important".