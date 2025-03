Sorpresa a 'Supervivientes' pel que ha explicat Terelu Campos: 'És la primera vegada'

Terelu Campos s'ha convertit en l'estrella indiscutible de la recentment estrenada edició de Supervivientes. La mare d'Alejandra Rubio, a mesura que avancen els dies, està demostrant que cada vegada té menys por a situacions a les quals abans no era capaç d'enfrontar-se. Prova d'això ha estat quan es disposava a submergir el seu cap sota l'aigua: "És la primera vegada a la meva vida que em poso unes ulleres d'aquestes", assegurava.

Unes paraules amb les quals Terelu deixava clar que està disposada a tot el temps que duri la seva experiència com a supervivent. La filla de María Teresa Campos, animada per Pelayo Díaz, intentava de nou posar-se les citades ulleres aquesta vegada amb èxit. Agafada al dissenyador, Campos aconseguia veure el fons del mar que envolta l'illa que ara s'ha convertit en la seva nova casa.

Terelu Campos reconeix que mai s'havia posat unes ulleres de busseig

Cal recordar que la major de les germanes Campos no sap nedar i per a ella ja va ser tot un triomf llençar-se des de l'helicòpter. Ara està disposada a demostrar que no hi ha qui la pari i és per aquesta raó per la qual ara Terelu s'està iniciant en la tècnica del busseig. Una tasca útil si es té en compte que els concursants de Supervivientes han de trobar l'aliment entre els recursos que els ofereix l'illa.

Per a la col·laboradora de televisió, el fet d'haver acceptat la seva participació en el reality suposa tot un repte. No només físic sinó també emocional al qual per ara sembla estar fent front.

De fet, la seva filla, Alejandra Rubio, es referia a les limitacions físiques de la seva mare pels seus problemes de salut. A això cal sumar que té pànic als insectes i dificultats per dormir a terra.

Abans de volar a Hondures, Terelu va desvelar a ¡De Viernes! que no es veia capaç de realitzar activitats com la pesca submarina. Llavors va explicar que mai havia usat ulleres de busseig perquè li fa sensació que pot ofegar-se. Una por que ara sembla estar superant a la vista de les imatges emeses.

Un altre dels seus temors és la claustrofòbia que fa tan sols un dia va provocar que entrés en pànic. La tempesta que va arremetre la nit de dimarts a dimecres va provocar que Terelu Campos activés el protocol d'abandonament.

Terelu Campos està demostrant que és capaç d'enfrontar-se als seus majors temors

El vent, la pluja i un mar encrespat es convertien en protagonistes d'una de les nits més difícils que es recorden en totes les edicions de Supervivientes. De fet, les platges, a causa del temporal, van haver de ser evacuades per primera vegada en la història del reality.

Les imatges es van poder veure en directe durant l'emissió de Tierra de nadie. Terelu apareixia visiblement afectada i suplicant sortir de l'illa: "Vull que em tragueu d'aquí. O sigui, vull que em posis en un lloc a refugi ara mateix", reclamava la tertuliana.

Finalment, poques hores després d'implorar la seva sortida, la presentadora mostrava un semblant ben diferent. Apareixia més tranquil·la i fins i tot replantejant-se la seva decisió. Una actitud que deixa clar que Terelu és capaç de fer front als seus temors amb una determinació que fins ara ni ella coneixia.