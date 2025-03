Emoció a 'Supervivientes' pel que ha explicat Terelu Campos: 'És una cosa que...'

El fitxatge de Terelu Campos per Supervivientes ha donat lloc a moments únics des de l'estrena del passat dijous. Diumenge va tenir lloc el primer contacte amb els supervivents després dels primers dies a Hondures, i la filla de María Teresa va emocionar el públic. Ho va fer en sincerar-se sobre el càncer que va patir, destacant que no es considera un exemple per a ningú.

“És una cosa que no em vull permetre a mi mateixa, no soc més guanyadora ni lluitadora que ningú”, va explicar Terelu. Fent un esforç per no emocionar-se, va insistir que “no és més lluitador qui ho venç que qui se'n va”. En la seva opinió, el veritable enfocament és “fer el que et diuen i punt”, esperant que tot es resolgui de la millor manera possible.

Terelu Campos emociona en els seus primers dies a Supervivientes

Terelu Campos continua emocionant en els seus primers dies a Supervivientes. Des del principi de la nova edició del reality, s'intuïa que seria una de les grans protagonistes del programa. Mediaset va confiar en ella per assegurar l'èxit del programa, i fins al moment, no ha defraudat.

Tots van contenir la respiració en veure el seu salt des de l'helicòpter, però no va ser menys commovedor el seu discurs a la palapa. L'emoció es va apoderar de Terelu i de l'audiència quan va explicar la seva experiència amb el càncer que va patir en el passat. Les seves paraules van commoure profundament tant els seus companys de concurs com el públic, en insistir que no es considera un exemple per a ningú.

“És una cosa que no em vull permetre a mi mateixa, no soc més guanyadora ni lluitadora que ningú”, va assenyalar mentre contenia les llàgrimes. Per a la mare d'Alejandra Rubio, participar a Supervivientes suposa molt més que una experiència televisiva

És un repte personal i una manera d'enfrontar-se a la vida després d'haver superat dos episodis de càncer. No considera que la seva situació sigui més especial que la de les persones que han enfrontat o estan enfrontant la mateixa malaltia.

És per això que va insistir que “no soc més guanyadora ni lluitadora que ningú”, subratllant que l'únic que ha fet és tirar endavant. A més, va deixar clar que no ha anat a Supervivientes “per fer pena a ningú”, buscant amb la seva participació un enfocament més positiu.

Així han estat els primers dies de Terelu Campos a Supervivientes

Quant als seus primers dies a Supervivientes, Terelu ha enfrontat dificultats, però ha mostrat una actitud positiva davant els desafiaments. Encara que no és concursant oficial, ha complert amb les expectatives, demostrant la seva determinació. Malgrat les incòmodes condicions a l'illa, s'ha integrat bé al grup i ha començat a gaudir de l'experiència.

Un dels desafiaments inicials que Terelu va haver d'enfrontar va ser l'adaptació a les nits a Hondures. Va confessar que, encara que pateix d'insomni, les condicions allà li resulten encara més complicades. “Dormo igual de malament que dormo al meu llit de Madrid, més incòmoda”, ha explicat amb un somriure.

La filla de María Teresa se sent completament integrada a l'illa i es considera part del grup. Ja ha començat a cuinar i a experimentar coses noves, com menjar coco, una cosa que mai havia fet anteriorment. En aquest sentit, l'experiència li està resultant enriquidora, i no sent que la seva participació en el programa hagi de limitar-se.

Per ara, els dies a Hondures transcorren de manera satisfactòria per a la col·laboradora, qui no sent la necessitat d'abandonar. De fet, té clar que gaudirà de l'experiència sense obsessionar-se amb la durada de la seva participació. “No em poso una meta de X dies, res ni ningú condicionarà el que jo vull fer ni fins on vull arribar”, va comentar.

Aquestes paraules reflecteixen la fermesa de Terelu Campos i la seva determinació per seguir endavant amb la seva aventura a Supervivientes. La mare d'Alejandra Rubio ha deixat clar que té la intenció de viure plenament la seva experiència en el programa.