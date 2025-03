'Estic...' La frase que Kate Middleton va pronunciar en deixar el príncep Guillem

No totes les històries d'amor són perfectes, ni tan sols aquelles que semblen tretes d'un conte de fades. La relació de Kate Middleton i el príncep Guillem no sempre va ser idíl·lica: al principi de la seva relació, van enfrontar grans desafiaments. En el 14è aniversari del seu casament, es recorda una època en què la parella es va separar durant un temps.

Després de graduar-se de la Universitat de Saint Andrews, Guillem va continuar amb la seva formació militar, mentre Kate Middleton, amb la seva germana Pippa, assistia a festes i gaudia de la vida social. Un d'aquests esdeveniments va ser el llançament d'un llibre de l'autor Simon Sebag Montefiore. Kate, en aquell moment, es trobava lidiant amb la ruptura amb Guillem, una cosa que no va passar desapercebuda per a alguns dels presents, com Tara Palmer-Tomkinson, amiga propera de la Família Reial.

La conversa de Tara Palmer-Tomkinson amb Kate Middleton

Tara Palmer-Tomkinson, en assabentar-se de la separació, es va acostar a Kate a la festa per preguntar-li com se sentia i la resposta de Kate Middleton va ser breu i clara: "Estic bé". Tot i que Tara va insistir, dient-li a Kate "deu ser complicat", ella va mantenir la seva postura i no va permetre que la conversa se centrés en la seva vida personal. Segons Richard Eden, expert en la Família Reial, aquesta resposta va deixar clar que Kate no volia parlar del tema.

Richard Eden, que també va estar present en aquella festa, va comentar com Kate va manejar la situació amb una maduresa que va sorprendre a tothom. "Em va ensenyar que era una dona dura que no es deixava convèncer per dir alguna cosa que no volia dir", va dir Eden. Aquesta situació va revelar la capacitat de Kate Middleton de mantenir-se reservada i manejar situacions incòmodes amb una gran destresa.

Kate Middleton i el príncep Guillem: L'evolució del seu vincle

Malgrat els sots en la seva relació, la connexió entre Kate Middleton i Guillem s'ha enfortit amb els anys. Després de la malaltia de Kate, el matrimoni ha mostrat una proximitat i un afecte significatius. Durant les seves últimes aparicions públiques, tots dos s'han mostrat més units que mai, intercanviant carícies, somriures i abraçades.

Judi James, experta en llenguatge corporal, va destacar que la parella ha experimentat una "transició" en el seu comportament, mostrant-se més relaxats l'un amb l'altre. La proximitat i el "tímid enamorament" de Guillem cap a Kate també van ser notats pels observadors. "Tots dos han fet un gran canvi de comportament, ara semblen estar més lliures, més solts", va assenyalar James.

La continuïtat de la seva relació i la connexió especial

Malgrat les dificultats que van enfrontar, la connexió emocional entre Kate Middleton i Guillem continua sent forta. En els seus últims esdeveniments, el seu llenguatge corporal va mostrar una gran harmonia, amb Guillem somrient de manera juganera en resposta a la de Kate. El "somriure lleuger i juganer" de Kate i la "posició encongida" de Guillem suggereixen que encara persisteix l'enamorament entre ells.

Això reforça la idea que, malgrat els sots que van travessar, la seva relació s'ha enfortit amb el temps. Tots dos han après a manejar les adversitats, mostrant una unitat ferma tant en públic com en privat. La relació de Kate Middleton i Guillem s'ha convertit en un model de suport mutu, resiliència i amor.