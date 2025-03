Confirmada l'última hora del fill d'Alejandra Rubio i Carlo Costanzia: molt fort

Avui dimecres, Alejandra Rubio ocupa la portada d'una coneguda revista amb una última hora sobre el fill que té amb Carlo Costanzia. El que s'ha confirmat és que la filla de Terelu ha portat el petit Carlo a visitar el seu avi. Mentre Terelu es troba participant a Supervivientes, Alejandra ha decidit anar a visitar el seu pare en companyia del seu nadó.

Juntament amb ella també hi ha anat la seva parella, Carlo, i tots dos han gaudit d'un dinar familiar amb Alejandro Rubio. En ella, a més, el que va ser marit de Terelu es va deixar veure en companyia de la seva nova nòvia. Una reunió de la més familiar que ha regalat les primeres imatges d'Alejandra amb el seu nadó en braços.

Última hora del nadó d'Alejandra Rubio i Carlo Costanzia

Alejandra Rubio i Carlo Costanzia estan gaudint d'una nova etapa com a parella. La col·laboradora va confessar que el fill de Mar Flores ha complert la seva condemna i ja no ha de dormir més entre reixes. Sens dubte un motiu de celebració que els ha portat a compartir-ho amb els seus éssers més estimats.

De fet, l'última hora que s'ha confirmat guarda relació amb un moment viscut entre Alejandra, Carlo i el nadó que tenen en comú. La revista Lecturas ha confirmat que la parella ha decidit anar a visitar el pare de la col·laboradora amb el petit Carlo. D'aquesta manera, Alejandro Rubio ha tingut ocasió de gaudir del nadó en una jornada de la més familiar.

La visita va tenir lloc al domicili de l'ex de Terelu. Fins allà es van desplaçar Alejandra i Carlo amb el seu nadó, lluny de les mirades indiscretes que podrien produir-se en un restaurant. A l'interior van romandre un llarg temps, fins que van ser enxampats a la sortida de la casa d'Alejandro.

L'ocasió va brindar les primeres imatges públiques d'Alejandra amb el seu nadó en braços, destacant la proximitat entre tots els membres de la família. Entre ells, la nova parella de l'empresari amb qui la col·laboradora sembla tenir una excel·lent relació. Ambdues van sortir juntes de casa, seguides molt de prop per Carlo i el seu sogre.

Alejandra Rubio i Carlo Costanzia es reuneixen amb l'ex de Terelu

Mentre Terelu es troba a Hondures, Alejandra intenta mantenir el vincle amb la resta dels membres de la seva família. Si bé comparteix plató amb la seva tia Carmen i el seu cosí, José María, fora de televisió ha estat vista en companyia del seu pare.

La relació entre pare i filla sempre ha estat excel·lent. La bona sintonia que té Terelu amb el seu ex ha fet possible que Alejandra hagi viscut sempre en un ambient d'harmonia familiar. La mateixa que està intentant mantenir i transmetre al seu fill Carlo.

D'aquí la seva recent visita al seu pare i avi del seu fill on també va estar present la nova nòvia d'Alejandro. Vuit anys després de perdre la seva anterior parella per un càncer, l'empresari ha tornat a recuperar les ganes d'enamorar-se.

Aquesta visita també ha servit per confirmar la bona relació que existeix entre el pare d'Alejandra i Carlo Costanzia. El fill de Mar s'ha guanyat l'afecte del seu sogre amb qui es va fondre en una afectuosa abraçada a manera de comiat.

Un reflex de com els llaços familiars es van reforçant tot i que existeixen certes tensions entre alguns membres de la família. Recordem que Mar no vol coincidir amb el seu exmarit i pare de Carlo, de la mateixa manera que evita trobar-se amb Terelu. Enmig d'aquest clima de tensió, la parella intenta mediar i fer tot el possible perquè tots puguin gaudir del petit Carlo.