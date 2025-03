Primeres paraules de Carlo Costanzia després de la marxa de Terelu Campos: 'És una...'

L'arribada de Terelu Campos a Supervivientes 2025 ha generat un enorme enrenou mediàtic. Contra tot pronòstic, la presentadora es va llençar des de l'helicòpter, donant inici a la seva aventura als Cayos Cochinos. Enmig d'aquesta expectació, Carlo Costanzia, nuvi de la seva filla Alejandra Rubio, ha parlat per primera vegada sobre el tema.

"És una experiència que li pot ensenyar moltíssim", ha declarat. Encara que el seu pas per Hondures serà temporal, a menys que superi el rècord de la seva germana Carmen Borrego, el debat sobre la seva participació ja és sobre la taula. Podrà Terelu sobreviure en un entorn tan hostil?

Primeres paraules de Carlo Costanzia després de la marxa de Terelu Campos

Terelu Campos va fer el seu debut a Supervivientes 2025 aquest dijous i ho va fer de manera sorprenent: saltant des de l'helicòpter sense vacil·lacions. Tot i que molts dubtaven que fos capaç, la malaguenya va demostrar determinació en llençar-se al mar com la resta dels seus companys. La seva arribada com un dels fantasmes del futur promet donar molt de què parlar en els pròxims dies.

Des que es va anunciar la seva participació, han sorgit nombrosos interrogants sobre el seu rendiment a l'illa. L'ombra de la seva germana Carmen Borrego, qui va abandonar el concurs després de 21 dies, planeja sobre ella. Si Terelu aconsegueix superar aquest temps, podria convertir-se en concursant oficial.

En aquest context, Carlo Costanzia, parella d'Alejandra Rubio, ha trencat el seu silenci sobre la participació de la seva sogra en el reality. En declaracions a Europa Press, l'actor ha deixat clara la seva postura.

"Molt bé, em sembla estupend. Al final és una experiència que crec que és una gran experiència. Sempre ho he dit, més enllà del format que això tingui, és una experiència que li pot ensenyar moltíssim", ha confessat.

Amb aquestes paraules, Costanzia sembla voler destacar l'aprenentatge que pot suposar per a Terelu aquesta aventura extrema. En els últims mesos, ell mateix havia negat en reiterades ocasions el seu fitxatge en el reality, mentre que la seva parella, Alejandra Rubio, ha preferit mantenir-se al marge dels comentaris.

El desig de Carlo Costanzia per a Terelu Campos

Però Carlo no només ha compartit la seva opinió sobre la participació de Terelu, sinó que també ha llançat una petició. "Que vagi genial i que, jo què sé, que guanyi, si ha de guanyar o que, bé, però que no ho passi malament, si us plau, que no ho passi malament. O dins del que cap, que no ho passi tan malament, que torni aviat", ha dit.

Encara que Carlo Costanzia ha mostrat el seu suport a la decisió de Terelu, també ha deixat entreveure certa preocupació. Aquestes paraules suggereixen que, més enllà de l'espectacle, el jove prioritza el benestar de la seva sogra per sobre de tot.

L'hermetisme sobre la salut de Terelu Campos

Una de les grans preocupacions sobre l'estada de Terelu a Hondures són els seus problemes de salut. No obstant això, Carlo Costanzia ha evitat fer declaracions. "No sé, pregunteu-li a ella, entenc que no. Entenc que està molt tranquil·la i ja està", ha respost de manera breu.

De moment, ni Alejandra Rubio ni la seva tia Carmen Borrego han mostrat massa confiança en les habilitats de supervivència de Terelu. De fet, ambdues dubtaven que pogués saltar de l'helicòpter. No obstant això, la presentadora ha demostrat que està disposada a sorprendre.

La participació de Terelu Campos a Supervivientes 2025 ha donat molt de què parlar, i les declaracions de Carlo Costanzia han deixat entreveure la seva postura. Mentre la seva sogra lluita per adaptar-se als Cayos Cochinos, l'actor ha expressat el seu desig que l'experiència li aporti alguna cosa positiva. Resistirà Terelu els desafiaments o el seu pas per Hondures serà més breu del que s'esperava?