Màxima emoció amb l'últim d'Alejandra Rubio i Carlo Costanzia: 'Estem desitjant…'

Alejandra Rubio i Carlo Costanzia estan d'enhorabona. La parella està vivint un moment molt especial després d'haver-se convertit en pares fa només tres mesos. Ara, busquen estabilitzar la seva vida lluny dels focus i consolidar el seu futur, per la qual cosa han començat un nou projecte que segons ha confirmat Alejandra: "Estem desitjant deixar-lo acabat".

Mentre Alejandra s'endinsa cada cop més en el món de la televisió, Carlo ha pres una decisió important. L'actor ha volgut fer un gir a la seva vida i emprendre un nou camí professional. Conegut pels seus treballs en algunes sèries, ara ha sorprès amb un anunci inesperat.

"A poc a poc anem rodant. El dia de la inauguració estareu tots convidats", va declarar Carlo davant la premsa. Encara que no va donar massa detalls, sí que va deixar clar que sempre ha volgut tenir un negoci allunyat del món de l'espectacle.

Alejandra Rubio parla sobre el nou treball de Carlo Costanzia

El misteri es va revelar al plató de Vamos a ver. Alejandra Rubio va ser l'encarregada de compartir la gran notícia. "Serà una barberia molt guai, curiosa, amb molt d'amor, segur", va revelar davant els seus companys de programa.

Amb entusiasme, va destacar que el projecte és completament de la seva parella. "No, jo no hi intervinc, només en el suport i per ajudar, però és una cosa seva", va aclarir.

Tot i això, Alejandra no ha dubtat a involucrar-se en els preparatius. "M'he donat una pallissa important", va confessar entre rialles.

Ha participat activament en l'obra i es mostra il·lusionada amb el resultat. "Quan m'hi poso, m'hi poso. Ha quedat preciós i estem desitjant deixar-lo acabat", va assegurar.

Màxima emoció amb l'últim que han fet Alejandra Rubio i Carlo Costanzia

Carlo, per la seva banda, està exultant amb aquesta nova etapa. "És una cosa que volia des de fa temps", va comentar Alejandra perquè el seu entusiasme i dedicació han estat evidents en cada pas del procés. La barberia, un somni llargament acariciat, està cada cop més a prop d'obrir les portes.

Les paraules d'Alejandra van emocionar a tots al plató. Els seus companys no van trigar a felicitar-la pel moment tan dolç que està vivint juntament amb Carlo. El seu amor i suport mutu han estat clau en aquest projecte.

Amb una família feliç i nous desafiaments professionals, Alejandra i Carlo afronten el futur amb il·lusions renovades. La barberia està a punt de convertir-se en una realitat. I amb això, un nou somni complert per a la parella.