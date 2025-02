‘Supervivientes 2025’ contracta una concursant que deixarà mut Iker Casillas

Supervivientes 2025 ha aconseguit deixar sense paraules Iker Casillas amb l'última informació que s'ha publicat a les xarxes socials. Sembla que aquest conegut reality ha decidit contractar una de les seves suposades conquestes com a concursant de la seva pròxima edició.

Ja queda menys perquè Supervivientes torni a les nostres vides i, com era d'esperar, les primeres apostes sobre qui viatjarà aquest any a Hondures no s'han fet esperar.

Fa només unes hores, el compte Algo Pasa TV ha publicat a les seves xarxes socials una nova exclusiva relacionada amb Supervivientes 2025. Tal com han pogut confirmar, “Mediaset repetirà el seu «dream team» per a Supervivientes”, format que arribarà a Telecinco “la primera setmana de març”.

A més, han assegurat que Jorge Javier Vázquez estarà “al capdavant de les gales”. Per la seva banda, Sandra Barneda moderarà els debats i Carlos Sobera presentarà Tierra de Nadie. Tot això mentre Laura Madrueño ens manté actualitzats des d'Hondures.

Tanmateix, el que més ha cridat l'atenció ha estat la informació que ha sortit a la llum arran d'aquesta confirmació. Segons ha assenyalat un usuari de X, “Montoya, Elena Tablada, Manuel, Carlo Costanzia i Claudia Bavel formaran part de la que promet ser l'edició més extrema de Supervivientes 2025”.

Una informació que, ben segur, no li ha agradat gens a Iker Casillas. I molt menys després de tot el que ha succeït en els últims dies amb la creadora de continguts per a adults amb la qual, sembla, mantenia una relació sentimental.

Iker Casillas, sense paraules després de conèixer l'última decisió que ha pres Supervivientes 2025

Des de fa diversos mesos, la vida sentimental d'Iker Casillas ha tornat a convertir-se en un dels temes més recurrents de la premsa social del nostre país. I tot arran de la publicació d'unes imatges de l'exporter amb la model María José Suárez.

Tanmateix, en els últims dies, aquesta situació s'ha tornat encara més delicada. El passat dimecres, 29 de gener, Diez Minutos va publicar a la seva portada unes imatges de l'esportista amb la model i actriu Claudia Bavel passejant pels carrers de Barcelona.

Com era d'esperar, aquesta notícia ha generat un gran enrenou en el món del cor. No obstant això, el que ningú s'esperava era que la jove anés a trencar el seu silenci en un plató de televisió.

Després de pronunciar-se en exclusiva a Ni que fuéramos, Claudia Bavel es va asseure al plató de ¡De Viernes! per revelar tots els detalls sobre la seva relació amb Iker Casillas:

“Quan vam començar a tenir trobades, vam tenir una relació oberta i va arribar un punt en què la vam tancar”. A més, i després d'assegurar que “és millor futbolista que amant”, la creadora de continguts va compartir amb el programa algunes de les converses que han mantingut durant aquest temps.

Arran d'aquesta entrevista, molts internautes i seguidors d'Iker Casillas van arribar a assegurar que Claudia Bavel havia pres aquesta decisió per aconseguir més notorietat dins de la premsa.

Una teoria que ara sembla cobrar sentit amb l'última informació que s'ha confirmat a les xarxes socials. I és que, sembla, en unes setmanes la creadora de continguts per a adults posarà rumb a Hondures com a concursant de Supervivientes 2025.