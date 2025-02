Gran notícia de Bayan, la xicota de Torres a ‘La isla de las tentaciones’: ‘Soc molt…’

Bayan Al Masri està protagonitzant a La isla de las tentaciones moments de veritable tensió. La jove, que participa en el reality juntament amb la seva parella, Eros Vidal, amb qui manté una relació de quatre anys, va caure en la temptació amb Rubén Torres. D'origen sirià, Bayan no ha tingut cap problema a reconèixer obertament quina és una de les seves qualitats.

“Soc molt ambiciosa, sempre aconsegueixo el que em proposo”, ha revelat Bayan. Tota una declaració d'intencions que deixa clar com es planteja el seu horitzó més proper. La concursant de la vuitena edició de La isla de las tentaciones ha assegurat que somia a convertir-se en metge en un futur.

Bayan Al Masri està convençuda que assolirà el seu somni i que es convertirà en una professional del sector de la medicina. “Vull ser doctora en algun moment de la meva vida”, explicava molt il·lusionada en imaginar com es veu d'aquí a uns anys.

La concursant ha revelat quina és la qualitat que millor la defineix

La també influencer està decidida a aprofitar qualsevol oportunitat que la vida li presenti. Nous realities o treball com a ambaixadora de marques. La jove no donarà una negativa com a resposta i aquesta va ser una de les raons per les quals es va animar a participar en el programa juntament amb Eros.

Bayan ha compartit que un altre dels seus somnis és participar a Supervivientes, una meta que es proposa assolir en algun moment de la seva vida. “No descarto cap reality, he nascut per fer el que jo vulgui”, reconeixia.

Coincidint amb l'estrena de La isla de las tentaciones, Bayan va revelar una desena de curiositats sobre ella amb la finalitat que els seus seguidors la coneguessin més. “Parlo cinc idiomes, soc perfeccionista, molt detallista i molt impulsiva”, apuntava la concursant.

Bayan ha confirmat amb la seva actitud que és una dona ambiciosa

Actualment Bayan, que es dedica professionalment a l'àmbit sanitari exercint com a higienista bucodental, no amaga les cirurgies a les quals s'ha sotmès. La influencer ha parlat obertament del seu augment de pit i de la seva doble rinoplàstia.

Va decidir operar-se el nas per segona vegada després de no quedar satisfeta amb el primer resultat. Va ser gràcies a la segona intervenció quan va aconseguir veure al mirall l'aspecte que buscava. “Sempre la vaig voler punxeguda i que es notés”, va aclarir en un capítol de Mtmad.

No obstant això, la història de Bayan va més enllà de la seva participació en el citat reality de Telecinco. La infància de la jove va estar marcada per la seva habilitat amb les matemàtiques.

De fet, amb tan sols 15 anys, va guanyar un campionat de càlcul mental. Un talent que encaixa a la perfecció amb aquesta ambició que reconeix tenir la concursant.