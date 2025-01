El motiu pel qual Iker Casillas no pot veure Kiko Matamoros: ‘L'última vegada…’

Ha sortit a relluir el principal motiu pel qual Iker Casillas no pot ni veure a Kiko Matamoros. Segons sembla, l'origen de la seva sonada enemistat resideix en les crítiques que porta anys rebent per part del tertulià: “L'última vegada vam fer les paus, però vam tornar a desfer-les”.

No hi ha cap dubte que l'exjugador de futbol s'ha convertit en un dels actuals protagonistes de la premsa social espanyola. I tot arran dels seus últims i suposats romanços amb alguns rostres coneguts, tant del nostre país com a nivell internacional.

Va ser al mes de desembre quan la revista Semana va publicar unes imatges d'Iker Casillas juntament amb la model María José Suárez en una actitud de la més còmplice. No obstant això, aquesta no és l'única vegada que el seu nom ha ressonat amb força els últims dies.

A principis de gener, Javier de Hoyos va revelar a Ni que fuéramos el suposat romanç que l'exguardameta del Reial Madrid va mantenir amb la presentadora nord-americana Alyson Eckmann.

A més, per si això fos poc, el passat 8 de gener, Kiko Matamoros va tornar a posar el focus sobre Iker Casillas. I tot en mencionar el nom de Claudia Bavel, creadora de contingut amb la qual el futbolista va mantenir un affaire.

Va ser en aquell moment quan, sense pèls a la llengua, el col·laborador de televisió no va tenir cap recança a parlar sobre la mala relació que manté des de fa anys amb el futbolista.

“Ens portem malament. Vaig tenir un mal rotllo amb ell”, va assegurar el tertulià sense entrar en detalls. “L'última vegada vam fer les paus, però vam tornar a desfer-les”, va afegir a continuació.

Kiko Matamoros deixa al descobert el motiu pel qual Iker Casillas no pot ni veure'l

Durant l'emissió de Ni que fuéramos del passat 8 de gener, el nom d'Iker Casillas va sortir a relluir. I tot arran de l'última notícia que havia protagonitzat Claudia Bavel, influencer amb la qual havia mantingut un suposat romanç.

Segons va revelar Kiko Matamoros, aquesta creadora de contingut ara estaria iniciant una relació amb l'exparella de Sara Ismael, actual núvia del conegut streamer AuronPlay.

Després de compartir aquesta informació amb els seus companys, el col·laborador de televisió no va dubtar a pronunciar-se sobre la seva tensa relació amb Iker Casillas. Sense pèls a la llengua, el tertulià va admetre que mai havia congeniat amb l'excapità de la Selecció Espanyola de futbol.

A més, Kiko Matamoros no s'ho va pensar dues vegades a l'hora de tornar a criticar en públic a l'esportista. “Com a futbolista està sobrevalorat, se les menjava doblades. No em cau bé per coses que conec d'ell, que ha fet i que afecten gent que estimo”, va sentenciar.