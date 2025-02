Ivonne Reyes trenca el seu silenci en perdre el judici contra Pepe Navarro: 'Vull…'

Ivonne Reyes ha trencat el seu silenci i ha tornat a l'esfera pública poc temps després de perdre la seva batalla judicial amb Pepe Navarro. "Vull acostar-me més a la gent i donar a conèixer els meus coneixements i talents", ha dit en el seu ressorgiment professional. La veneçolana afronta una nova etapa al capdavant del seu propi pòdcast i celebrant el llançament del seu llibre.

Fa uns mesos, Ivonne va rebre un cop dur després de la seva derrota judicial amb Navarro. El presentador va aconseguir la victòria i no va ser sentenciat per violar el dret a l'honor de Reyes com aquesta pretenia. A més, els fills de Pepe van donar suport judicialment al seu pare després que Ivonne posés en dubte la paternitat de Navarro.

La guerra judicial entre Ivonne Reyes i Pepe Navarro sembla estar travessant una desacceleració després d'uns mesos molt convulsos. Sembla que l'última derrota que va patir la veneçolana davant Navarro ha fet que aquesta alentís els seus plans. Va succeir fa uns mesos quan Pepe va aconseguir la victòria als jutjats després de ser acusat de violar el dret a l'honor d'Ivonne.

El jutge no li va donar la raó i va veure com els fills de Pepe feien front comú contra ella per posar en dubte la seva paternitat. "S'han guanyat els dos judicis, l'insult que els va fer als meus fills, l'han guanyat", va explicar el presentador cordovès. Després d'aquesta derrota, Ivonne trencava el seu silenci en la seva reaparició mediàtica: "Vull acostar-me més a la gent i donar a conèixer els meus coneixements i talents".

Amb aquest objectiu, la veneçolana inicia una nova etapa marcada per diferents reptes professionals, tal com ha revelat a El Español. El primer d'ells és el pòdcast que ella mateixa dirigirà i presentarà sota el nom La mirada de Ivonne. Reyes s'ha mostrat molt il·lusionada amb aquest nou repte on espera que sigui un lloc de reflexió, a més d'oferir entrevistes.

D'aquí el seu desig d'acostar-se a la gent i compartir tot el que ha pogut aprendre al llarg de la seva vida. La seva altra il·lusió és el llançament del seu llibre Tu puesta en escena previst per a l'1 d'abril. Ivonne ha treballat dur per donar-li forma i que la seva obra serveixi d'ajuda i exemple per als lectors.

Ivonne ha expressat el seu desig de seguir endavant i enfocar-se en nous projectes, com el seu pròxim pòdcast. El conflicte legal que arrossega amb Pepe ha estat un capítol complicat en la vida de la veneçolana. Tots dos han protagonitzat durs enfrontaments de manera pública, amb acusacions molt greus que han arribat fins als tribunals.

El fil conductor i desencadenant de tot ha estat la paternitat d'Alejandro Reyes, el fill d'Ivonne. Mentre la presentadora afirma que Navarro és el pare del seu fill, aquest ho nega aportant fins i tot proves que ho demostrarien.

La justícia, però, ha recolzat Ivonne en diverses instàncies, encara que en la guerra amb els fills de Navarro no va tenir aquesta sort. Malgrat els alts i baixos, Ivonne ha mantingut el seu enfocament en el futur, buscant noves oportunitats laborals.

El seu interès pel coach motivacional l'ha portat a conèixer una faceta fins ara desconeguda en ella. En aquesta tasca ha centrat tots els seus esforços amb l'objectiu d'ajudar aquells que necessitin trobar el seu camí en la vida.

Amb aquesta idea neix el seu llibre i el pòdcast la data d'estrena del qual encara es desconeix. El que sí que s'ha sabut és la identitat de la primera convidada: Irene Villa. Una dona que ha sabut superar-se a si mateixa sent tot un exemple, un perfil amb el qual Ivonne demostra el que intenta transmetre.