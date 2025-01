Primeres paraules de Claudia Bavel, la nova amiga d'Íker Casillas: 'Em sento...'

La revista Diez Minutos ha publicat en el seu últim número unes imatges d'Íker Casillas juntament amb la model i actriu Claudia Bavel als carrers de Barcelona. La notícia ha causat un gran enrenou en el món del cor. Ara Claudia Bavel ha trencat el seu silenci i ha parlat sobre les últimes declaracions d'Íker Casillas confessant que: "Em sento malament".

Les especulacions no han trigat a sorgir, molts han volgut saber més sobre aquesta inesperada amistat. El programa Ni que fuéramos ha aconseguit posar-se en contacte amb Claudia Bavel. La jove ha intervingut per via telefònica.

María Patiño, presentadora del programa, ha començat la conversa amb un missatge de suport. "Saps com és aquesta societat i s'estava dient als mitjans que, com tu et dediques al contingut per a adults, tu hauries estat qui hauria trucat a la premsa. Una cosa que m'ha enfadat molt", ha confessat María.

Primeres paraules de Claudia Bavel, la nova amiga d'Íker Casillas

Claudia ha agraït el gest de la periodista. "María, moltes gràcies per defensar-me. Des del primer moment a ell l'estaven perseguint".

Amb aquesta declaració, l'actriu ha volgut tancar qualsevol polèmica sobre la filtració de les fotos. No obstant això, ha deixat clar que no vol aprofundir en el tema. "Jo no vull entrar en això perquè no formo part d'això", ha afegit amb fermesa.

Malgrat la seva intenció de mantenir-se al marge, la model no ha pogut evitar reaccionar a les declaracions d'Íker Casillas. L'exfutbolista ha donat a entendre que entre ells no hi ha res més que una simple amistat. Claudia ha confessat la seva decepció.

"No estic molt feliç. Sí que em sento malament. Jo he de respectar el que ell digui perquè l'estimo, però a mi m'ha sorprès la seva resposta", ha expressat amb sinceritat.

Claudia Bavel confessa quan va començar la seva relació amb Íker Casillas

Bavel també ha revelat que la seva relació amb Casillas no és recent. "Ell em dona likes des de 2023", ha assegurat. Confirmant així que la seva relació d'amistat va començar fa molt de temps.

Una afirmació que ha avivat encara més la curiositat del públic. No obstant això, la jove ha preferit no donar més detalls al respecte.

Per tancar la seva intervenció, Claudia ha avançat que demà estarà en directe al programa. No obstant això, ha aclarit que la seva presència serà per cuinar, no per parlar sobre Íker Casillas. La història segueix en desenvolupament i l'expectació continua en augment.